Дрова для отопления — можно ли собирать сухостой в горах в 2025 году

Дрова в горах. Фото: Pexels

Украинские горы богаты природными ресурсами, одним из которых — является древесина. В здешних лесах часто можно найти сухостой, поваленные стволы деревьев и опавшие ветки, которые обычно никто не убирает. Для местных жителей это прекрасная возможность раздобыть бесплатные дрова для собственных нужд. Однако не нарушают ли такие действия действующее законодательство Украины.

О том, могут ли украинцы заготавливать дрова для собственных нужд в горах в 2025 году, определено Лесным кодексом Украины.

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В селах многие семьи традиционно самостоятельно заготавливали дрова в горных лесах для своих нужд и продолжают делать это по сей день. После повышения тарифов на электроэнергию и учитывая высокие цены на газ, этот метод обогрева становится еще более актуальным, особенно учитывая доступность ресурса. Однако, сбор дров в лесах без соответствующего разрешения запрещен законом, и за это предусмотрены штрафы.

По словам экспертов, управление лесом значительно отличается от сельского хозяйства (посадил — собрал урожай). Лес должен быть разнообразным по видам и структурам, чтобы быть устойчивым к изменениям в природе.

Поваленные и мертвые деревья, которые там часто можно наблюдать — важны для леса, поскольку они создают условия для жизни насекомых и птиц. Благодаря этому в лесу происходит естественная саморегуляция, за которой достаточно квалифицированного ухода.

Предусмотрено ли наказание за сбор древесины в горах

Согласно Лесному кодексу Украины, мертвые или поваленные ураганами деревья и их остатки относятся к государственным лесным ресурсам. Их разрешено использовать только владельцам лесов или постоянным лесопользователям, которые имеют право на заготовку.

Согласно статье 69 Лесного кодекса Украины, заготовка древесины и других лесных материалов разрешена исключительно при наличии специального документа — лесорубного или лесного билета. В то же время гражданам разрешается бесплатно собирать без специального разрешения:

цветы;

ягоды;

орехи;

грибы;

дикорастущие травы.

Все виды сбора древесины или других лесных материалов строго регулируются законодательством. Для законной заготовки нужно получить лесорубный билет. Поэтому даже для собственных нужд вырубка деревьев без этого документа считается незаконной и нарушает лесное законодательство.

Ранее мы писали, что многие села в Украине окружены лесами и посадками, которые часто не имеют должного ухода. Здесь можно встретить сухие деревья и поваленные стволы. Жители этих территорий часто используют их на дрова, однако возникает вопрос, можно ли это делать.

Также мы рассказывали, что правильный выбор дров важен для эффективного отопления. Они должны гореть долго и обеспечивать максимальное тепло в доме. Однако не все породы древесины подходят для этого, поэтому важно знать, какие из них лучшие для отопления.