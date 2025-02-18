Дрова для опалення — чи можна збирати сухостій в горах у 2025 році

Дрова в горах. Фото: Pexels

Українські гори багаті на природні ресурси, одним з яких — є деревина. В тутешніх лісах часто можна знайти сухостій, повалені стовбури дерев та опале гілля, які зазвичай ніхто не прибирає. Для місцевих жителів це чудова нагода роздобути безплатні дрова для власних потреб. Однак чи не порушують такі дії чинне законодавство України.

Про те, чи можуть українці заготовляти дрова для власних потреб в горах у 2025 році, визначено Лісовим кодексом України.

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У селах багато родин традиційно самостійно заготовляли дрова в гірських лісах для своїх потреб і продовжують робити це донині. Після підвищення тарифів на електроенергію та зважаючи на високі ціни на газ, цей метод обігріву стає ще більш актуальним, особливо враховуючи доступність ресурсу. Однак, збір дров у лісах без відповідного дозволу заборонений законом, і за це передбачено штрафи.

За словами експертів, управління лісом значно відрізняється від сільського господарства (посадив — зібрав урожай). Ліс повинен бути різноманітним за видами та структурами, щоб бути стійким до змін у природі.

Повалені та мертві дерева, що там часто можна спостерігати — є важливими для лісу, оскільки вони створюють умови для життя комах і птахів. Завдяки цьому в лісі відбувається природна саморегуляція, за якою достатньо кваліфікованого догляду.

Чи передбачено покарання за збір деревини у горах

Відповідно до Лісового кодексу України, мертві чи повалені буревіями дерева та їхні залишки належать до державних лісових ресурсів. Їх дозволено використовувати лише власникам лісів або постійним лісокористувачам, які мають право на заготівлю.

Згідно зі статтею 69 Лісового кодексу України, заготівля деревини та інших лісових матеріалів дозволена виключно за наявності спеціального документа — лісорубного або лісового квитка. Водночас громадянам дозволяється безплатно збирати без спеціального дозволу:

квіти;

ягоди;

горіхи;

гриби;

дикорослі трави.

Всі види збору деревини чи інших лісових матеріалів суворо регулюються законодавством. Для законної заготівлі потрібно отримати лісорубний квиток. Тож навіть для власних потреб вирубка дерев без цього документа вважається незаконною та порушує лісове законодавство.

Раніше ми писали, що багато сіл в Україні оточені лісами та посадками, які часто не мають належного догляду. Тут можна зустріти сухі дерева та повалені стовбури. Мешканці цих територій часто використовують їх на дрова, проте виникає питання, чи можна це робити.

Також ми розповідали, що правильний вибір дров важливий для ефективного опалення. Вони повинні горіти довго і забезпечувати максимальне тепло в будинку. Однак не всі породи деревини підходять для цього, тому важливо знати, які з них найкращі для опалення.