Забор между соседями: за какое ограждение могут подать в суд и оштрафовать в 2026 году

Какой штраф грозит за перелез через забор в Украине. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Многие владельцы частных домов хотят оградить свой двор от посторонних глаз и устанавливают высокие сплошные заборы. Однако такое решение может обернуться не только конфликтом с соседями, но и штрафом или даже судебным решением о демонтаже ограждения.

О том, почему украинцы могут получить штраф из-за забора на своем земельном участке и как этого избежать, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Какой высоты может быть забор между соседями

В Украине действуют Государственные строительные нормы Б.2.2-12:2019, которые определяют, какой высоты могут быть заборы. Кроме того, местные власти могут устанавливать дополнительные требования. Например, в некоторых общинах между соседними участками разрешается устанавливать только прозрачные или сетчатые ограждения.

Согласно действующим правилам, между двумя соседними земельными участками высота забора не должна превышать 2 метра. Если же ограждение выходит на улицу или расположено с фасадной стороны дома, его максимальная высота может составлять 2,5 метра.

Заборы высотой 3-4 метра разрешается устанавливать только на отдельных специальных объектах, например возле воинских частей или промышленных предприятий с повышенными требованиями к безопасности. Для частных домовладений таких исключений закон не предусматривает.

Можно ли узаконить слишком высокий забор

Некоторые владельцы считают, что даже если забор построен с нарушениями, его можно будет узаконить уже после завершения работ или отделаться небольшим штрафом. На самом деле все не так просто.

Если ограждение не соответствует требованиям ДБН, узаконить его практически невозможно. Особенно это касается высоких сплошных заборов, которые затеняют соседний участок, мешают естественному освещению или ухудшают циркуляцию воздуха.

В случае, если соседи сочтут, что их права нарушены, они могут обратиться в суд. Если экспертиза подтвердит, что забор установлен с нарушением норм, суд может обязать владельца уменьшить его высоту или полностью демонтировать конструкцию.

Какой штраф грозит за забор в Украине

Помимо расходов на перестройку или снос ограждения, владелец рискует получить административный штраф. Такие нарушения подпадают под статью 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях, касающуюся несоблюдения правил благоустройства. Размер штрафа составляет:

для граждан — от 340 до 1360 гривен;

для должностных лиц, физических лиц-предпринимателей и юридических лиц сумма выше — от 850 до 1700 гривен.

Решение о наложении штрафа принимают административные комиссии при исполнительных органах местного самоуправления. Если нарушение не устранить, штраф могут наложить повторно.

Как избежать неприятностей из-за забора

Чтобы избежать проблем, перед началом строительства стоит обратиться в архитектурный отдел местного совета и уточнить, действуют ли в общине дополнительные требования к ограждениям. Также важно правильно определить границы своего земельного участка, чтобы случайно не зайти на территорию соседей.

Специалисты также советуют ещё до начала работ обсудить установку забора с владельцами соседних участков. Если есть возможность, стоит получить их письменное согласие. Это поможет избежать конфликтов, судебных споров и дополнительных расходов в будущем.

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