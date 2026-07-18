За что на пляже могут выписать штраф: 4 правила для владельцев собак

Деньги в руках, женщина выгуливает собаку на пляже. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Виктория Илюхина Редактор экономических новостей

Летом многие украинцы берут с собой домашних питомцев на реки, озера или другие водоемы. В то же время такой отдых может обернуться немалым штрафом, если владелец не соблюдает правила выгула и содержания животных.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

Можно ли приходить на пляж с собакой

Закон Украины "О защите животных от жестокого обращения" не содержит общего запрета на пребывание собак у водоемов. Однако правила пользования конкретными пляжами могут устанавливать органы местного самоуправления или администрации зон отдыха.

Если на территории официального пляжа установлены знаки, запрещающие пребывание с животными, владелец обязан их соблюдать. Игнорирование таких требований может стать основанием для привлечения к административной ответственности.

За что могут оштрафовать владельцев собак

Статья 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает наказание за нарушение правил содержания и выгула собак.

В частности, штраф может быть наложен, если:

собака находится в общественном месте без поводка;

собака потенциально опасной породы выгуливается без намордника;

владелец игнорирует установленные запреты на территории пляжа;

владелец не убирает за своим питомцем.

За первое такое нарушение предусмотрен штраф от 170 до 340 грн. Если в течение года владелец повторно нарушит правила, сумма увеличится до 340–510 грн.

Более суровое наказание ждет владельцев, если из-за их животного пострадали люди или имущество. Если собака напугала прохожих, повредила чужие вещи или нанесла вред здоровью человека, штраф составит от 1 700 до 3 400 грн. В некоторых случаях суд также может принять решение о конфискации животного.

Отдельная ответственность предусмотрена за загрязнение территории отдыха. Если владелец не убирает за собакой, его могут оштрафовать за нарушение правил благоустройства. Согласно статье 152 КУоАП размер такого штрафа для граждан составляет от 340 до 1 360 грн.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, за какие еще действия могут оштрафовать владельцев животных в Украине. В частности, наказание грозит владельцам четвероногих питомцев, которые держат их в запрещенных местах, не регистрируют в соответствии с законом, выгуливают без поводка и намордника. В некоторых случаях штраф может достигать 8 500 грн.

Также Новини.LIVE писали, какой налог нужно платить владельцам животных в Германии. Если в семье несколько собак, платить придется больше. За второе животное налог часто выше примерно на 50%.