Выплаты родителям погибших военных: когда утрачивается право на пособие

Женщины пенсионного возраста на скамейке в парке, деньги на военной форме. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виктория Илюхина Редактор экономических новостей

Верховный Суд разъяснил, при каких условиях один из родителей погибшего военнослужащего может лишиться права на получение единовременной денежной помощи от государства. Суд пришел к выводу, что факт уклонения от содержания ребенка может быть установлен даже после его смерти, однако для этого необходимы убедительные доказательства.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

В чем заключался спор

После гибели военнослужащего Министерство обороны назначило единовременную денежную помощь его матери и отцу в равных долях.

Мать обратилась в суд, считая, что отец не должен получать эти средства, поскольку на протяжении многих лет не участвовал в воспитании сына, не содержал его материально и фактически самоустранился от выполнения родительских обязанностей.

Она просила суд установить факт такого уклонения, ведь закон предусматривает возможность отказать в выплате лицу, которое при жизни погибшего не выполняло обязанность по его содержанию.

Как рассматривали дело суды

Суд первой инстанции удовлетворил иск матери и признал, что отец уклонялся от выполнения своих обязанностей.

Однако апелляционный суд отменил это решение. Судьи пришли к выводу, что представленных доказательств недостаточно, чтобы подтвердить сознательное уклонение отца от содержания и воспитания ребенка.

После этого женщина обратилась в Верховный Суд, который подчеркнул, что закон не требует устанавливать факт уклонения от содержания ребенка только при жизни военнослужащего. Такое решение может быть принято и после его гибели, если будет доказано, что соответствующие обстоятельства существовали именно при жизни человека.

В то же время суд подчеркнул, что одного лишь утверждения о невыполнении родительских обязанностей недостаточно. Такие обстоятельства должны подтверждаться надлежащими и допустимыми доказательствами.

Почему матери отказали

Верховный Суд согласился с выводами апелляционной инстанции о том, что в данном деле доказательств было недостаточно.

В частности, суд учел следующие обстоятельства:

не было доказано, что отец сознательно уклонялся от содержания сына;

отец не был лишен родительских прав;

утверждения о невыплате материальной помощи не были подтверждены надлежащими доказательствами;

мать не обращалась в суд с иском о взыскании алиментов.

В результате кассационная жалоба была оставлена без удовлетворения.

Что означает это решение

Верховный Суд сформулировал важную правовую позицию: факт уклонения одного из родителей от содержания погибшего военнослужащего может быть установлен и после его смерти. Однако такое решение возможно только при наличии достаточных доказательств того, что уклонение имело место при жизни военнослужащего.

Именно от этого может зависеть право одного из родителей на получение единовременной денежной помощи, предусмотренной законодательством.

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