Компенсация для украинцев — у кого выплаты от государства могут вырасти до 100%

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

В Украине планируют ввести обновленную компенсацию для работодателей за трудоустройство безработных. Речь идет именно о лицах, которых направляет центр занятости. Представителям бизнеса будут выделять 100% расходов на оплату труда вместо нынешних 50%.

Об этом говорится в "Проекте Изменений, вносимых в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно предоставления услуг в сфере занятости населения через центры предоставления административных услуг".

Реклама

Читайте также:

Что может измениться для работодателей

Согласно постановлению Кабинета Министров от 10 февраля 2023 г. № 124, работодатели могут рассчитывать на компенсацию от государства за трудоустройство зарегистрированных безработных. По состоянию на декабрь 2025 года речь идет о 50% расходов на оплату труда, но не более одной минимальной зарплаты (8 000 грн).

Однако в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины инициировали изменения, направленные на оптимизацию предоставления услуг в сфере занятости населения. Предусматривается повышение на период военного положения компенсации работодателю, который оформит сроком не менее чем на год лиц по направлению центра занятости.

Обновленные суммы могут составлять 100% фактических расходов за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы, однако не более полутора размера минимальной зарплаты.

Изменения для работодателей с января 2026

Ранее мы рассказывали, что правила трудоустройства лиц с инвалидностью будут обновлены с января 2026 года. Работодателей обязывают придерживаться других нормативов и требований, а именно:

норму будут определять за квартал, а не год;

появится отдельная категория бизнеса, для которых норматив будет равен 2% вместо 4%;

изменятся условия выполнения норм — сотрудник с инвалидностью должен выполнять должностные обязанности полное рабочее время или получать зарплату не менее минимальной;

при расчете норматива в среднеучетное количество лиц будут вносить не все штатные единицы.

Также с работодателей больше не будут взимать штрафы за невыполнение норм. Вместо этого они смогут делать целевые взносы на поддержку трудоустройства граждан с инвалидностью.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине хотят усилить социальную защиту УБД и лиц с инвалидностью вследствие войны. Предусматривается отмена ограничений больничных выплат минимальной зарплатой, если присутствует необходимый стаж.

Также мы писали, что с увеличением минимальной зарплаты в 2026 году вырастут штрафы для работодателей за нарушение трудового законодательства. Самые большие санкции — за неоформленных сотрудников.