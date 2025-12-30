Відео
Виплати можуть зрости до 100% — кому готуватися до змін у 2026

Виплати можуть зрости до 100% — кому готуватися до змін у 2026

Дата публікації: 30 грудня 2025 10:05
Компенсація для українців — в кого виплати від держави можуть зрости до 100%
Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

В Україні планують запровадити оновлену компенсацію для роботодавців за працевлаштування безробітних. Йдеться саме про осіб, яких направляє центр зайнятості. Представникам бізнесу будуть виділяти 100% витрат на оплату праці замість нинішніх 50%.

Про це йдеться у "Проєкті Змін, що вносяться до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання послуг у сфері зайнятості населення через центри надання адміністративних послуг".

Читайте також:

Що може змінитися для роботодавців

Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 10 лютого 2023 р. № 124, роботодавці можуть розраховувати на компенсацію від держави за працевлаштування зареєстрованих безробітних. Станом на грудень 2025 року йдеться про 50% витрат на оплату праці, але не більше однієї мінімальної зарплати (8 000 грн).

Однак у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України ініціювали зміни, спрямовані на оптимізацію надання послуг у сфері зайнятості населення. Передбачається підвищення на період воєнного стану компенсації роботодавцю, який оформить строком не менше ніж на рік осіб за направленням центру зайнятості.

Оновлені суми можуть становити 100% фактичних витрат за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, однак не більше півтора розміру мінімальної зарплати.

Зміни для роботодавців з січня 2026

Раніше ми розповідали, що правила працевлаштування осіб з інвалідністю будуть оновлені з січня 2026 року. Роботодавців зобов’язують дотримуватися інших нормативів і вимог, а саме:

  • норму визначатимуть за квартал, а не рік;
  • з’явиться окрема категорія бізнесу, для яких норматив дорівнюватиме 2% замість 4%;
  • зміняться умови виконання норм — працівник з інвалідністю повинен виконувати посадові обов’язки повний робочий час або отримувати зарплату не менше мінімальної;
  • під час розрахунку нормативу до середньооблікової кількості осіб вноситимуть не всі штатні одиниці.

Також із роботодавців більше не стягуватимуть штрафи за невиконання норм. Натомість вони зможуть робити цільові внески на підтримку працевлаштування громадян з інвалідністю.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні хочуть посилити соціальний захист УБД та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Передбачається скасування обмежень лікарняних виплат мінімальною зарплатою за наявності необхідного стажу.

Також ми писали, що з підвищенням мінімальної зарплати у 2026 році зростуть штрафи для роботодавців за порушення трудового законодавства. Найбільші санкції — за неоформлених працівників.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
