Выбор за украинцами: что грозит владельцам собак и котов в августе 2026 года

Штрафы для владельцев животных. Фото: Unsplash, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Домашние животные требуют правильного содержания, ухода и заботы. За нарушение украинского законодательства владельцам четырехлапых питомцев грозит строгая ответственность. Мы выяснили, что запрещено делать гражданам и какие штрафы придется заплатить в августе 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Кодекс об административных правонарушениях.

Штрафы для владельцев собак и кошек

Чаще всего украинцев штрафуют за несоблюдение требований статьи 154 КУоАП "Нарушение правил содержания собак и кошек". Владельцы домашних питомцев должны:

осуществлять регистрацию животных;

держать четырехлапых только в разрешенных местах;

выгуливать в общественных местах породы, внесенные в Перечень опасных, только в наморднике и на поводке;

убирать за собаками экскременты на улице.

Нарушение этих требований влечет за собой штраф в размере 170-340 грн. Если привлекут к ответственности повторно в течение года, то финансовая санкция увеличится до 340-510 грн. За перечисленные действия, в результате которых был причинен вред здоровью человека или его имуществу, грозит штраф от 1 700 до 3 400 грн плюс конфискация животного.

Гораздо большие расходы ждут владельцев собак и кошек в случае жестокого обращения. Статья 89 КУоАП устанавливает штраф в размере 3 400-5 100 грн за издевательства над животными, даже бездомными. До 8 500 грн заплатят украинцы, повторно привлеченные к административной ответственности в течение года.

Можно ли брать собаку на пляж

Ранее мы рассказывали, нет ли в украинском законодательстве запрета на пребывание с домашним животным возле моря, реки, озера или другого водоема. Летом можно встретить людей с четырехлапыми питомцами, которые спасаются от жары в воде.

Закон "О защите животных от жестокого обращения" не ограничивает право на такой отдых. То есть для владельцев прямого запрета на посещение пляжа с собакой или котом не существует. В то же время правила пользования водоемами могут устанавливать органы местного самоуправления, администрации отелей и курортов.

Необходимо искать на пляже знак о недопущении животных или, напротив, разрешении на его посещение с четырехлапыми друзьями. Игнорирование правил может привести к штрафу.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, за что штрафуют ФЛП на общей системе налогообложения. Закон требует вести товарный учет, а его отсутствие строго наказывается. Мы разобрались, кто должен иметь документы и на какую продукцию распространяется эта норма.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцев штрафуют за некоторые банковские переводы. Речь идет о получении средств на личную карту за проданные товары или оказанные услуги. Граждане должны регистрировать ФЛП и принимать оплату на предпринимательский счет.