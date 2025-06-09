Украина впервые с 2022 года начала возвращать долги военного времени — в чем причина

Доллары на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украина осуществит первый платеж по погашению кредитной линии Rapid Financing Instrument (RFI) от Международного валютного фонда. Перечисление средств должно состояться уже сегодня, 9 июня.

Это первый случай погашения внешнего долга, привлеченного после полномасштабного вторжения 2022 года, пишет Forbes Ukraine.

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По программе экстренного финансирования RFI в 2022 году Украина получила 2,67 млрд долларов в формате двух траншей. Ее погашение начинается сегодня, 9 июня, и продлится до октября 2027 года.

Выплаты будут осуществлять в 16 траншей, равномерно распределенных во времени. Сегодняшний первый транш, соответственно, составляет 171 млн долл. по текущему курсу и означает погашение 6% задолженности.

В течение 2025 года Украина должна уплатить в адрес Международного валютного фонда 3 млрд долл:

2,3 млрд долл. — на погашение задолженности;

0,7 млрд долл. — процентные платежи.

С начала текущего года наше государство уже погасило 1,3 млрд долл. суммы задолженности и 0,4 млрд долл. процентных платежей.

В то же время с начала 2025 года Украина получила от МВФ один транш по кредитной программе EFF в объеме 0,4 млрд долл. До конца этого года ожидается поступление еще трех траншей суммарным объемом 2 млрд долл.

Почему именно сейчас Украина начала платить долг военного времени

Олег Устенко, экономист, бывший советник президента Украины (2019-2024 гг.) в эфире "Ранок.LIVE" объяснил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине растет долговая нагрузка.

Наш долг по отношению к ВВП в начале войны составлял примерно 40%, а на конец 2025 года будет составлять примерно 100%. Это долг формируется как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Есть кредиты от международных финансовых институтов и от европейских, в частности от МВФ, которые мы должны частично погашать.

"Если страна не будет выплачивать средства по программе сотрудничества с МВФ, то новых дополнительных средств она больше не получит. Если страна не будет выплачивать средства, которые она берет в долг, от Евросоюза, то новых средств она также не получит", — отметил эксперт.

Экономист также подчеркнул, что такая ситуация сложилась прежде всего из-за того, что Украина находится в состоянии войны. Ведь сейчас наше государство вынуждено тратить около 30% ВВП на поддержку своей обороноспособности. Тогда как, например, большинство стран НАТО не тратят даже 2% своего ВВП.

Без внешней помощи наше государство не выдержит бюджетной нагрузки, поэтому вынуждено привлекать внешние кредиты и брать средства в долг, чтобы иметь возможность не только обеспечивать армию, но и финансировать социальные программы, такие как зарплаты и пенсии.

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