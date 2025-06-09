Україна вперше з 2022 року почала повертати борги воєнного часу — в чому причина

Долари на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Україна здійснить перший платіж із погашення кредитної лінії Rapid Financing Instrument (RFI) від Міжнародного валютного фонду. Перерахування коштів має відбутися вже сьогодні, 9 червня.

Це перший випадок погашення зовнішнього боргу, залученого після повномасштабного вторгнення 2022 року, пише Forbes Ukraine.

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За програмою екстреного фінансування RFI у 2022 році Україна отримала 2,67 млрд доларів у форматі двох траншів. Її погашення розпочинається сьогодні, 9 червня, та триватиме до жовтня 2027 року.

Виплати здійснюватимуть у 16 траншів, рівномірно розподілених у часі. Сьогоднішній перший транш, відповідно, складає 171 млн дол. за поточним курсом й означає погашення 6% заборгованості.

Протягом 2025 року Україна має сплатити на адресу Міжнародного валютного фонду 3 млрд дол., з яких:

2,3 млрд дол. — на погашення заборгованості;

0,7 млрд дол. — процентні платежі.

Від початку поточного року наша держава вже погасила 1,3 млрд дол. суми заборгованості та 0,4 млрд дол. процентних платежів.

Водночас від початку 2025 року Україна отримала від МВФ один транш за кредитною програмою EFF в обсязі 0,4 млрд дол.. До кінця цього року очікується надходження ще трьох траншів сумарним обсягом 2 млрд дол.

Чому саме зараз Україна почала сплачувати борг воєнного часу

Олег Устенко, економіст, колишній радник президента України (2019–2024 рр.) в ефірі "Ранок.LIVE" пояснив, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні зростає боргове навантаження.

Наш борг щодо ВВП на початку війни становив приблизно 40%, а на кінець 2025 року складатиме приблизно 100%. Це борг формується як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Є кредити від міжнародних фінансових інституцій та від європейських, зокрема від МВФ, які ми маємо частково погашати.

"Якщо країна не буде виплачувати кошти по програмі співробітництва з МВФ, то нових додаткових коштів вона більше не отримає. Якщо країна не буде виплачувати кошти, які вона бере в борг, від Євросоюзу, то нових коштів вона також не отримає", — зауважив експерт.

Економіст також наголосив, що така ситуація склалася насамперед через те, що Україна знаходиться у стані війни. Адже зараз наша держава вимушена витрачати близько 30% ВВП на підтримку своєї обороноздатності. Тоді як, наприклад, більшість країн НАТО не витрачають навіть 2% свого ВВП.

Без зовнішньої допомоги наша держава не витримає бюджетного навантаження, тож змушена залучати зовнішні кредити й брати кошти в борг, щоб мати змогу не лише забезпечувати армію, а й фінансувати соціальні програми, як от зарплати та пенсії.

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