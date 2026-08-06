Владельцам гаражей приготовиться: за что придется заплатить в 2026 году

Гаражи, купюры гривны в руках. Фото: Pexels, НБУ. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Украинцы ежегодно должны уплачивать налог на недвижимость. Государство установило льготу на площадь жилых объектов, а именно квартир и частных домов. Однако возникает вопрос, что делать в 2026 году владельцам других помещений, в частности гаражей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на статью 226.2 Налогового кодекса.

Нужно ли платить налог за гараж

Украинское законодательство установило финансовые обязательства для владельцев жилой и нежилой недвижимости. В первом случае речь идет о квартирах и домах, а также дачных и садовых помещениях — в целом об объектах жилого фонда.

Во втором случае налог распространяется на помещения иного целевого назначения, например, гостиничные комплексы, офисы, магазины, торговые центры, склады, промышленные здания. Гаражи для транспортных средств, инструментов и другого имущества тоже входят в этот перечень.

Получается, владельцы должны уплачивать налог на недвижимость за гаражные помещения. Более того, на эти объекты не распространяется льгота, установленная для квартир (от 60 кв. м) и частных домов (от 120 кв. м) — вся площадь гаража является базой налогообложения по ставке, утвержденной местными властями.

Какая недвижимость не облагается налогом

Статья 266.2.2 НКУ содержит перечень объектов недвижимого имущества, на которые не распространяется финансовое обязательство. То есть ежегодно пополнять бюджет налогом не требуется за:

детские дома семейного типа;

общежития;

жилье, принадлежащее детям-сиротам, а также детям, лишенным родительской опеки;

непригодное к эксплуатации жилье;

недвижимость в зонах отчуждения и безусловного (обязательного) отселения;

центры и базы олимпийской подготовки;

здания дошкольных и общеобразовательных учебных заведений;

жилье, принадлежащее многодетным семьям.

Список не является исчерпывающим и содержит еще много объектов недвижимого имущества. Налог необходимо уплачивать после получения уведомления-решения от контролирующего органа: в документе указывается подробная информация о финансовом обязательстве, включая расчет окончательной суммы.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине планируют обновить государственные строительные нормы для жилых домов. Речь идет об архитектурном проектировании, инженерном оснащении, пожарной безопасности и т. д. Кроме того, важное значение будет иметь доступность объектов для людей с инвалидностью.

Также Новини.LIVE сообщали, что владельцы жилья, сдающие недвижимость в аренду, должны платить налоги с доходов. Однако в Украине этого почти никто не делает. В то же время налоговая служба может выявлять людей, уклоняющихся от выполнения финансовых обязательств.