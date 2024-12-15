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Потратите несколько минут — как создать ЭЦП в ПриватБанке

15 декабря 2024 07:01
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Электронная подпись в ПриватБанке — как получить
Девушка со смартфоном в руках. Фото: Freepik
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Электронная подпись — важный инструмент как для бизнеса, так и для обычных граждан. Появление этой функции позволило украинцам подписывать документы онлайн и экономить много времени, что очень важно.

Поэтому редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, как создать электронную подпись в Приват24.

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Электронная подпись в "ПриватБанке" — как получить

Для начала откройте Приват24 на своем смартфоне или перейдите на Privat24.ua. Введите свой логин и пароль. На стартой странице выберите:

  • раздел "Услуги";
  • "Бизнес" или "Прочие услуги".

В списке услуг нужно кликнуть на "Электронную подпись", а затем выберите "Получить подпись". После этого вводите свою личную информацию, а именно:

  • фамилия, имя и отчество;
  • идентификационный код

Банк затребует подтверждение вашего лица, поэтому пришлет вам SMS или уведомление, которое поступит через мобильное приложение Приват24.

Если верификация будет успешной, вы загрузите сертификат электронной подписи. Хранить его нужно в надежном месте на смартфоне, чтобы он не попал в руки посторонних людей.

Ранее в "ПриватБанке" рассказали, по каким причинам не позволяют клиентам увеличивать кредитный лимит на карточках. С такой проблемой периодически сталкиваются клиенты государственного банка.

Также в государственном финучреждении объяснили, как не остаться без средств при снятии наличных в банкоматах. Важно знать, что на возвращение утраченных денег может понадобится больше четырех месяцев.

ПриватБанк банки Приват24 бизнес предприниматели

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07:21 В Киевской области женщина убила мужчину — как наказал суд

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

07:10 В Николаеве раздался взрыв

07:01 Потратите несколько минут — как создать ЭЦП в ПриватБанке

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