Электронная подпись в "ПриватБанке" — как получить

Девушка со смартфоном в руках. Фото: Freepik

Электронная подпись — важный инструмент как для бизнеса, так и для обычных граждан. Появление этой функции позволило украинцам подписывать документы онлайн и экономить много времени, что очень важно.

Поэтому редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, как создать электронную подпись в Приват24.

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Для начала откройте Приват24 на своем смартфоне или перейдите на Privat24.ua. Введите свой логин и пароль. На стартой странице выберите:

раздел "Услуги";

"Бизнес" или "Прочие услуги".

В списке услуг нужно кликнуть на "Электронную подпись", а затем выберите "Получить подпись". После этого вводите свою личную информацию, а именно:

фамилия, имя и отчество;

идентификационный код

Банк затребует подтверждение вашего лица, поэтому пришлет вам SMS или уведомление, которое поступит через мобильное приложение Приват24.

Если верификация будет успешной, вы загрузите сертификат электронной подписи. Хранить его нужно в надежном месте на смартфоне, чтобы он не попал в руки посторонних людей.

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