Електронний підпис у "ПриватБанку" — як отримати 

Дівчина зі смартфоном у руках. Фото: Freepik

Електронний підпис — важливий інструмент як для бізнесу, так і для звичайних громадян. Поява цієї функції дозволила українцям підписувати документи онлайн та економити багато часу, що є дуже важливим.

Тому редакція сайту Новини.LIVE розповідає, як створити електрониий підпис у Приват24.

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Для початку відкрийте Приват24 на своєму смартфоні або перейдіть Privat24.ua. Введіть свій логін і пароль. На стартовій сторінці оберіть:

розділ "Послуги";

Бізнес" або "Інші послуги".

У переліку послуг потрібно клікнути на "Електронний підпис", а потім натисніть "Отримати підпис". Після цього вводите свою особисту інформацію, саме:

прізвище, ім′я та по-батькові;

ідентифікаційний код.

Банк вимагатиме підтвердили вашу особу, тож надішле вам SMS або сповіщення, яке надійде через мобільний застосунок Приват24.

Ящо верифікація буде успішною, ви завантажите сертифікат електронного підпису. Зберігати його потрібно у надійному місці на смартфоні аби він не потрапив у руки сторонніх людей.

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