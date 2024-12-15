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Витратите кілька хвилин — як створити ЕЦП у ПриватБанку

15 грудня 2024 07:01
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Електронний підпис у ПриватБанку — як отримати
Дівчина зі смартфоном у руках. Фото: Freepik
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Електронний підпис — важливий інструмент як для бізнесу, так і для звичайних громадян. Поява цієї функції дозволила українцям підписувати документи онлайн та економити багато часу, що є дуже важливим.

Тому редакція сайту Новини.LIVE розповідає, як створити електрониий підпис у Приват24.

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Електронний підпис у "ПриватБанку" — як отримати 

Для початку відкрийте Приват24 на своєму смартфоні або перейдіть Privat24.ua. Введіть свій логін і пароль. На стартовій сторінці оберіть:

  • розділ "Послуги";
  • Бізнес" або "Інші послуги".

У переліку послуг потрібно клікнути на "Електронний підпис", а потім натисніть "Отримати підпис". Після цього вводите свою особисту інформацію, саме:

  • прізвище, ім′я та по-батькові;
  • ідентифікаційний код.

Банк вимагатиме підтвердили вашу особу, тож надішле вам SMS або сповіщення, яке надійде через мобільний застосунок Приват24.

Ящо верифікація буде успішною, ви завантажите сертифікат електронного підпису. Зберігати його потрібно у надійному місці на смартфоні аби він не потрапив у руки сторонніх людей.

Раніше у "ПриватБанку" розповіли, з яких причин не дозволяють клієнтам збільшувати кредитний ліміт на картках. З такою проблемою періодично стикаються клієнти державного банку. 

Також у державній фінустанові пояснили, як не залишитися без коштів під час зняття готівки у банкоматах. Важливо знати, що на повернення втрачених грошей може понад чотири місяці. 

ПриватБанк банки Приват24 бізнес підприємці

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