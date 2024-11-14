Учеба в университетах – сколько стоит и к чему нужно готовиться студентам

Украинские гривны в руках. Фото: НБУ/Flickr

Стоимость высшего образования в Украине постоянно растет. Если проанализировать динамику удорожания обучения в университетах за последние 5 лет, то средний ежегодный показатель составляет 12%. Но заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий убежден, что высшее образование должно быть еще дороже. От этого зависит качество подготовки специалистов и мотивация преподавателей.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит обучение в украинских университетах в 2024 году и почему цены хотят поднять.

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Пять лучших ЗВО Украины

Рейтинг "Топ-200 вузов Украины 2024" уже 18 лет подряд формирует Центр международных проектов "Еврообразование" совместно с международной группой экспертов IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Университеты оценивают по разным критериям, в частности по многогранности деятельности, приоритетности евроинтеграционных процессов, уровню академической деятельности и т.д.

По итогам 2024 года в пятерку лучших заведений высшего образования вошли:

Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского (КПИ);

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко;

Национальный университет "Львовская политехника";

Харьковский национальный университет им. В. Каразина;

Сумской государственный университет.

Рейтинг лучших вузов Украины. Фото: Euroosvita

Если говорить о наиболее популярных специальностях среди абитуриентов, то по результатам вступительной кампании 2023 года значительный спрос имели "Компьютерные науки", "Филология", "Право", "Психология" и "Менеджмент".

Сколько стоит год обучения

Цены по всем специальностям можно найти на официальных сайтах университетов. Разница в стоимости между некоторыми заведениями высшего образования достаточно ощутима, однако средняя сумма колеблется на уровне 1 000 евро (44 000 грн). Далее раскроем суммы, которые должны платить студенты ЗВО за год обучения.

Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского:

право — 49 900 грн;

психология — 38 900 грн;

менеджмент — 43 900 грн;

компьютерные науки — 43 900 грн;

филология — 43 900 грн.

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко:

право — 66 600 грн;

психология — 50 900 грн;

менеджмент — 54 000 грн;

компьютерные науки — 50 900 грн;

филология — от 50 900 грн.

Национальный университет "Львовская политехника":

право — 38 000 грн;

психология — 36 800 грн;

менеджмент — 31 800 грн;

компьютерные науки — 46 200 грн;

филология — 39 900 грн.

Харьковский национальный университет им. В. Каразина:

право — 31 000 грн;

менеджмент — 31 000 грн;

компьютерные науки — 31 000 грн;

филология — 23 000 грн.

Сумский государственный университет:

право — 38 000 грн;

психология — 31 000 грн;

менеджмент — 34 000 грн;

компьютерные науки — 37 000 грн;

филология — 36 000 грн.

Почему стоимость обучения в Украине могут увеличить

В подкасте "Дофамин для образования" заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий отметил, что средняя стоимость обучения на уровне 1 000 евро — это слишком мало. По его мнению, невозможно подготовить специалиста за 25 000 грн в год, а таких предложений существует много. Студентам нужно только заплатить и, по сути, купить диплом.

"Качественное образование должно быть дорогим. Я не представляю себе, как можно подготовить любого специалиста высшего образования за 25 000 гривен. А у нас есть высшие образования, которые такое предлагают. Преимущественно они частные, но все-таки 25 000 гривен: приходи и плати. Это просто покупка диплома", — констатировал Михаил Винницкий.

Он назвал среднюю стоимость высшего образования в Европе: даже в Румынии и Болгарии нужно платить не менее 3 000 евро в год. В Германии сумма составляет 6 000-8 000 евро на одного студента. Из-за относительно дешевого обучения преподаватели якобы не заинтересованы в качественной подготовке специалистов, потому что мало зарабатывают.

Именно поэтому, по мнению замминистра, необходимо поднять цены в ЗВО. Ведь у государства нет достаточно средств, чтобы финансировать все процессы. Важно обеспечить систему софинансирования, когда часть денег идет из бюджета, часть — из частного сектора.

Напомним, сетью распространился документ о запрете использования Telegram во Львовском национальном университете имени Ивана Франко. Это необходимо в целях повышения кибербезопасности, однако официального подтверждения информации не было.

Также мы писали, что украинцев снабжают грантами на обучение. Если человек хочет повысить профессиональные навыки, но не имеет денег на оплату обучения, он может принять участие в конкурсе и выиграть 700 долларов на получение профессионального образования.