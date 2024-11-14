Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Вища освіта надто дешева — до чого готуватися студентам ЗВО arrow

Вища освіта надто дешева — до чого готуватися студентам ЗВО

14 листопада 2024 10:30
Єлизавета Супівська - редактор
Навчання в університетах – скільки коштує і до чого варто готуватися студентам
Українські гривні в руках. Фото: НБУ/Flickr
Єлизавета Супівська - редактор

Вартість вищої освіти в Україні постійно зростає. Якщо проаналізувати динаміку дорожчання навчання в університетах за останні 5 років, то середній щорічний показник становить 12%. Але заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький переконаний, що вища освіта повинна бути ще дорожчою. Від цього залежить якість підготовки спеціалістів і мотивація викладачів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує навчання в українських університетах у 2024 році та чому ціни хочуть підняти.

Читайте також:

П’ять найкращих ЗВО України

Рейтинг "Топ-200 вишів України 2024" вже 18 років поспіль формує Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта" спільно з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Університети оцінюють за різними критеріями, зокрема багатогранністю діяльності, пріоритетністю євроінтеграційних процесів, рівнем академічної діяльності тощо.

За підсумками 2024 року в п’ятірку найкращих закладів вищої освіти ввійшли:

  • Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського (КПІ);
  • Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;
  • Національний університет "Львівська політехніка";
  • Харківський національний університет ім. В. Каразіна;
  • Сумський державний університет.

 

Рейтинг ЗВО
Рейтинг найкращих університетів України. Фото: Euroosvita

Якщо говорити про найбільш популярні спеціальності серед абітурієнтів, то за результатами вступної кампанії 2023 року значний попит мали "Комп'ютерні науки", "Філологія", "Право", "Психологія" та "Менеджмент".

Скільки коштує рік навчання

Ціни на всі спеціальності можна знайти на офіційних сайтах університетів. Різниця у вартості між деякими закладами вищої освіти досить відчутна, проте середня сума коливається на рівні 1 000 євро (44 000 грн). Далі розкриємо суми, які повинні платити студенти ЗВО за рік навчання.

Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського:

  • право — 49 900 грн;
  • психологія — 38 900 грн;
  • менеджмент — 43 900 грн;
  • комп’ютерні науки — 43 900 грн;
  • філологія — 43 900 грн.

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка:

  • право — 66 600 грн;
  • психологія — 50 900 грн;
  • менеджмент — 54 000 грн;
  • комп’ютерні науки — 50 900 грн;
  • філологія — від 50 900 грн.

Національний університет "Львівська політехніка":

  • право — 38 000 грн;
  • психологія — 36 800 грн;
  • менеджмент — 31 800 грн;
  • комп’ютерні науки — 46 200 грн;
  • філологія — 39 900 грн.

Харківський національний університет ім. В. Каразіна:

  • право — 31 000 грн;
  • менеджмент — 31 000 грн;
  • комп’ютерні науки — 31 000 грн;
  • філологія — 23 000 грн.

Сумський державний університет:

  • право — 38 000 грн;
  • психологія — 31 000 грн;
  • менеджмент — 34 000 грн;
  • комп’ютерні науки — 37 000 грн;
  • філологія — 36 000 грн.

Чому вартість навчання в Україні можуть збільшити

У подкасті "Дофамін для освіти" заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький зауважив, що середня вартість навчання на рівні 1 000 євро — це занадто мало. На його думку, неможливо підготувати спеціаліста за 25 000 грн на рік, а таких пропозицій існує багато. Студентам потрібно лише заплатити і, по суті, купити диплом.

"Якісна освіта має бути дорогою. Я не уявляю собі, як можна підготувати будь-якого фахівця вищої освіти за 25 000 гривень. А в нас є заклади вищої освіти, які таке пропонують. Переважно вони приватні, але все-таки 25 000 гривень: приходь і плати. Це просто купівля диплома", — констатував Михайло Винницький.

Він назвав середню вартість вищої освіти в Європі: навіть у Румунії та Болгарії треба платити не менше 3 000 євро на рік. У Німеччині сума становить 6 000-8 000 євро на одного студента. Через відносно дешеве навчання викладачі нібито не зацікавлені в якісній підготовці фахівців, бо мало заробляють.

Саме тому, на думку заступника міністра, необхідно підняти ціни в ЗВО. Бо держава не має достатньо коштів, аби фінансувати всі процеси. Важливо забезпечити систему співфінансування, коли частина грошей йде з бюджету, частина — з приватного сектору.

Нагадаємо, мережею поширився документ про заборону використання Telegram у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Це необхідно з метою підвищення кібербезпеки, проте офіційного підтвердження інформації не було.

Також ми писали, що українців забезпечують грантами на навчання. Якщо людина хоче підвищити професійні навички, але не має коштів на оплату навчання, то може взяти участь у конкурсі та виграти 700 доларів на здобуття професійної освіти.

студенти навчання Університет ціни навчання

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:45 Кількість порушників кордону зменшується, — Демченко

11:29 Розчленував і викинув на смітник — в Одесі винесли вирок вбивці

Text

11:25 Мазурашу заявив, що не бачить ознак підготовки до виборів

11:16 Прикордонники спопелили російську БМП на Харківщині — відео

Text

11:08 Захарова спростувала інформацію про заборону на виїзд спортсменам

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

11:00 Допомога для українців — як отримати виплати від ЮНІСЕФ

10:57 Командування флоту РФ тікає з Криму — причина

10:53 США відкрили у Польщі базу ППО для захисту країн НАТО

10:52 РФ не закріпилася у Куп'янську, знищено десант

10:51 Сибіга обговорив з Блінкеном дозвіл на удари по РФ — що відомо

11:45 Кількість порушників кордону зменшується, — Демченко

11:29 Розчленував і викинув на смітник — в Одесі винесли вирок вбивці

11:16 Прикордонники спопелили російську БМП на Харківщині — відео

11:00 Допомога для українців — як отримати виплати від ЮНІСЕФ

10:57 Командування флоту РФ тікає з Криму — причина

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

10:53 США відкрили у Польщі базу ППО для захисту країн НАТО

10:52 РФ не закріпилася у Куп'янську, знищено десант

10:51 Сибіга обговорив з Блінкеном дозвіл на удари по РФ — що відомо

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

10:30 Вища освіта надто дешева — до чого готуватися студентам ЗВО

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

Text

11:25 Мазурашу заявив, що не бачить ознак підготовки до виборів

Text

11:08 Захарова спростувала інформацію про заборону на виїзд спортсменам

Text

10:38 У Мінспорті відреагували на заяву гімнаста Верняєва про корупцію

Text

08:00 Умєров зробив заяву про терміни мобілізації — ефір Ранок.LIVE

13 листопада 2024
Text

23:59 Нардеп заявила, що замість ТЦК можна створити бригади

Text

23:29 Перемога Трампа на виборах — що пишуть французькі ЗМІ

Text

21:22 Нардепка припустила, коли в Україні можуть відбутися вибори

Text

18:07 Підготовка мобілізованих та заява Блінкена — ефір Вечір.LIVE

Text

16:12 Геращенко пояснила, чому не варто говорити про вибори, поки війна

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

14:56 Стало відомо, скільки військових пройшли навчання за кордоном

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку

4 листопада 2024

06:05Тисяча вам не прийде  — що не так з Національним кешбеком