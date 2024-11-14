Навчання в університетах – скільки коштує і до чого варто готуватися студентам

Українські гривні в руках. Фото: НБУ/Flickr

Вартість вищої освіти в Україні постійно зростає. Якщо проаналізувати динаміку дорожчання навчання в університетах за останні 5 років, то середній щорічний показник становить 12%. Але заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький переконаний, що вища освіта повинна бути ще дорожчою. Від цього залежить якість підготовки спеціалістів і мотивація викладачів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує навчання в українських університетах у 2024 році та чому ціни хочуть підняти.

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П’ять найкращих ЗВО України

Рейтинг "Топ-200 вишів України 2024" вже 18 років поспіль формує Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта" спільно з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Університети оцінюють за різними критеріями, зокрема багатогранністю діяльності, пріоритетністю євроінтеграційних процесів, рівнем академічної діяльності тощо.

За підсумками 2024 року в п’ятірку найкращих закладів вищої освіти ввійшли:

Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського (КПІ);

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;

Національний університет "Львівська політехніка";

Харківський національний університет ім. В. Каразіна;

Сумський державний університет.

Рейтинг найкращих університетів України. Фото: Euroosvita

Якщо говорити про найбільш популярні спеціальності серед абітурієнтів, то за результатами вступної кампанії 2023 року значний попит мали "Комп'ютерні науки", "Філологія", "Право", "Психологія" та "Менеджмент".

Скільки коштує рік навчання

Ціни на всі спеціальності можна знайти на офіційних сайтах університетів. Різниця у вартості між деякими закладами вищої освіти досить відчутна, проте середня сума коливається на рівні 1 000 євро (44 000 грн). Далі розкриємо суми, які повинні платити студенти ЗВО за рік навчання.

Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського:

право — 49 900 грн;

психологія — 38 900 грн;

менеджмент — 43 900 грн;

комп’ютерні науки — 43 900 грн;

філологія — 43 900 грн.

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка:

право — 66 600 грн;

психологія — 50 900 грн;

менеджмент — 54 000 грн;

комп’ютерні науки — 50 900 грн;

філологія — від 50 900 грн.

Національний університет "Львівська політехніка":

право — 38 000 грн;

психологія — 36 800 грн;

менеджмент — 31 800 грн;

комп’ютерні науки — 46 200 грн;

філологія — 39 900 грн.

Харківський національний університет ім. В. Каразіна:

право — 31 000 грн;

менеджмент — 31 000 грн;

комп’ютерні науки — 31 000 грн;

філологія — 23 000 грн.

Сумський державний університет:

право — 38 000 грн;

психологія — 31 000 грн;

менеджмент — 34 000 грн;

комп’ютерні науки — 37 000 грн;

філологія — 36 000 грн.

Чому вартість навчання в Україні можуть збільшити

У подкасті "Дофамін для освіти" заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький зауважив, що середня вартість навчання на рівні 1 000 євро — це занадто мало. На його думку, неможливо підготувати спеціаліста за 25 000 грн на рік, а таких пропозицій існує багато. Студентам потрібно лише заплатити і, по суті, купити диплом.

"Якісна освіта має бути дорогою. Я не уявляю собі, як можна підготувати будь-якого фахівця вищої освіти за 25 000 гривень. А в нас є заклади вищої освіти, які таке пропонують. Переважно вони приватні, але все-таки 25 000 гривень: приходь і плати. Це просто купівля диплома", — констатував Михайло Винницький.

Він назвав середню вартість вищої освіти в Європі: навіть у Румунії та Болгарії треба платити не менше 3 000 євро на рік. У Німеччині сума становить 6 000-8 000 євро на одного студента. Через відносно дешеве навчання викладачі нібито не зацікавлені в якісній підготовці фахівців, бо мало заробляють.

Саме тому, на думку заступника міністра, необхідно підняти ціни в ЗВО. Бо держава не має достатньо коштів, аби фінансувати всі процеси. Важливо забезпечити систему співфінансування, коли частина грошей йде з бюджету, частина — з приватного сектору.

Нагадаємо, мережею поширився документ про заборону використання Telegram у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Це необхідно з метою підвищення кібербезпеки, проте офіційного підтвердження інформації не було.

Також ми писали, що українців забезпечують грантами на навчання. Якщо людина хоче підвищити професійні навички, але не має коштів на оплату навчання, то може взяти участь у конкурсі та виграти 700 доларів на здобуття професійної освіти.