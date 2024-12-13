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Выплаты ВПО 2024 — кому из украинцев предоставят новую помощь

13 декабря 2024 21:21
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Выплаты ВПЛ — кто получит по 20 тыс. грн
Женщина с ребенком на руках. Фото: Pixabay
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Внутренне перемещенные лица, которые решатся выехать из зоны боевых действий, будут получать по 20 тысяч гривен финансовой помощи. Благодаря этим средствам люди покроют часть расходов на переезд и оплатят первые месяцы проживания на новом месте.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Павел Фролов.

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По его словам, финансовую помощь украинцам будет оказывать Благотворительный фонд "Волонтерская организация Спілка Поруч" в рамках проекта "Прихисток поруч".

Как получить помощь

Ключевое условие участия в проекте — желание интегрироваться в новую среду и найти работу.

"Фонд подчеркивает, что поддержка оказывается на начальный этап, пока переселенцы адаптируются и ищут постоянный источник дохода", — написал Фролов.

Итак, когда граждане решат уехать из родного города или села в связи с приближением фронта или проведением боевых действий, им нужно написать представителям фонда по электронной почте: shelter@poruch.org.ua. Также о своем желании присоединиться к проекту "Прихисток рядом" можно по телефону: +380 (93) 349 8451.

Некоторым украинцам выплатят более 6 тыс. грн новой помощи

Эти выплаты предусмотрены в рамках новой программы "Тепла зима", чтобы помочь наиболее уязвимым категориям граждан. Так, выплата в 6,5 тыс. грн назначается автоматически:

  • детям из малообеспеченных семей;
  • детям из семей внутренних переселенцев и лиц с инвалидностью из семей ВПЛ.

К слову, украинцам доступна финансовая помощь от Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев в Киеве. Чтобы получить выплаты, нужно пройти регистрацию, которая продлится до 14 декабря.

Также редакция сайта Новини.LIVE писала, кому из переселенцев предоставляют средства на аренду жилья. Эта помощь доступна в двух регионах страны.

выплаты финансовая помощь деньги переселенцы ВПЛ война в Украине

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