Выплаты ВПЛ — кто получит по 20 тыс. грн

Женщина с ребенком на руках. Фото: Pixabay

Внутренне перемещенные лица, которые решатся выехать из зоны боевых действий, будут получать по 20 тысяч гривен финансовой помощи. Благодаря этим средствам люди покроют часть расходов на переезд и оплатят первые месяцы проживания на новом месте.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Павел Фролов.

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По его словам, финансовую помощь украинцам будет оказывать Благотворительный фонд "Волонтерская организация Спілка Поруч" в рамках проекта "Прихисток поруч".

Как получить помощь

Ключевое условие участия в проекте — желание интегрироваться в новую среду и найти работу.

"Фонд подчеркивает, что поддержка оказывается на начальный этап, пока переселенцы адаптируются и ищут постоянный источник дохода", — написал Фролов.

Итак, когда граждане решат уехать из родного города или села в связи с приближением фронта или проведением боевых действий, им нужно написать представителям фонда по электронной почте: shelter@poruch.org.ua. Также о своем желании присоединиться к проекту "Прихисток рядом" можно по телефону: +380 (93) 349 8451.

Некоторым украинцам выплатят более 6 тыс. грн новой помощи

Эти выплаты предусмотрены в рамках новой программы "Тепла зима", чтобы помочь наиболее уязвимым категориям граждан. Так, выплата в 6,5 тыс. грн назначается автоматически:

детям из малообеспеченных семей;

детям из семей внутренних переселенцев и лиц с инвалидностью из семей ВПЛ.

К слову, украинцам доступна финансовая помощь от Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев в Киеве. Чтобы получить выплаты, нужно пройти регистрацию, которая продлится до 14 декабря.

Также редакция сайта Новини.LIVE писала, кому из переселенцев предоставляют средства на аренду жилья. Эта помощь доступна в двух регионах страны.