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Виплати ВПО 2024 — кому з українців нададуть нову допомогу

13 грудня 2024 21:21
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Виплати ВПО — хто отримає по 20 тис. грн
Жінка з дитиною на руках. Фото: Pixabay
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Внутрішньо переміщені особи, які наважаться виїхати із зони бойових дій, отримуватимуть по 20 тисяч гривень фінансової допомоги. Завдяки цим коштам люди покриють частину витрат на переїзд і оплатять перші місяці проживання у новому житлі.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Павло Фролов.

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За його словами, фінансову допомогу українцям надаватиме Благодійний фонд "Волонтерська організація Спілка Поруч" в рамках проєкту "Прихисток поруч". 

Як отримати допомогу  

Ключова умова участі в проєкті —  бажання інтегруватися в нове середовище та знайти роботу. 

"Фонд підкреслює, що підтримка надається на початковий етап, поки переселенці адаптуються та шукають постійне джерело доходу", — написав Фролов. 

Отже, коли громадяни вирішать виїжджати з рідного міста чи села у зв’язку з наближенням фронту або проведенням бойових дій, їм потрібно написати представникам фонду на електронну пошту: shelter@poruch.org.ua. Також про своє бажання приєднатися до проєкту "Прихисток поруч" можна за телефоном: +380 (93) 349 8451.

Деяким українцям виплатять понад 6 тис. грн нової допомоги 

Ці виплати передбачені у рамках нової програми "Тепла зима", щоби допомогти найбільш вразливим категоріям громадян. Так, виплата у 6,5 тис. грн призначається автоматично:

  • дітям із малозабезпечених родин; 
  • дітям із сімей внутрішніх переселенців та осіб з інвалідністю з сімей ВПО.

До слова, українцям доступна фінансова допомога від Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців у Києві. Щоби отримати виплати, треба пройти реєстрацію, яка триває до 14 грудня.

Також редакція сайту Новини.LIVE писала, кому з переселенців надають кошти на оренду житла. Ця допомога доступна у двох регіонах країни. 

виплати фінансова допомога гроші переселенці ВПО війна в Україні

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