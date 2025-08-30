Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Выплаты военным в сентябре — какие суммы получат и что изменится

Выплаты военным в сентябре — какие суммы получат и что изменится

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 16:20
Денежное обеспечение военных — какие выплаты получат в сентябре и что изменится
Деньги в руках. Фото: НБУ/Flickr

Структура выплат военным включает различные составляющие. Денежное обеспечение формируется должностным окладом, разнообразными надбавками и вознаграждениями, единовременной финансовой поддержкой и пр. Возникает вопрос, сколько будут получать служащие ВСУ с наступлением сентября 2025 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с выплатами военным в сентябре.

Реклама
Читайте также:

Денежное обеспечение военных

В Украине не планируются изменения в размерах основных выплат военнослужащим в ближайшее время. Минимальный должностной оклад находится на уровне около 21 000 грн. Все остальное — надбавки за выслугу лет, доплаты постоянного характера, премии, повышения, единовременные начисления и тому подобное.

В частности, постановлением Кабинета Министров от 28 февраля 2022 года № 168 предусмотрены такие выплаты:

  • 30 000 грн — за боевые (специальные) задачи согласно приказам (распоряжениям);
  • 50 000 грн — за боевые (специальные) задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями;
  • 70 000 грн — за каждые 30 дней (суммарно исчисленных) выполнения боевых (специальных) задач;
  • 100 000 грн — за участие в боевых действиях или осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства.

Это так называемые "боевые" выплаты, которые являются крупнейшим финансовым источником для многих военнослужащих.

Кому выплачивают 1 млн гривен

С 1 сентября 2025 года в Украине изменятся правила предоставления единовременной денежной помощи в размере 1 млн гривен. Средства предусмотрены служащим в возрасте до 25 лет, которые подписали контракт во время военного положения и проходят службу в ВСУ, Нацгвардии, Государственной пограничной службе, структурах Министерства обороны, МВД и т.д.

Согласно постановлению Кабмина № 942, претендовать на выплату смогут такие категории военных:

  • срочники, которых в период с 24 февраля 2022 года по 13 февраля 2025-го приняли на военную службу по контракту;
  • военнослужащие, которые соответствовали всем критериям и которым присвоили первичное офицерское звание "младший лейтенант";
  • служащие, которые имели специальные звания или классные чины и были переаттестованы до присвоения офицерского звания.

Для назначения пособия обязательным условием является непосредственное участие контрактника в боевых действиях сроком от одного до шести месяцев (в зависимости от категории службы).

Поощрительная помощь

В сентябре некоторые военные также получат не менее 24 000 грн дополнительно к основному денежному обеспечению. Это так называемый поощрительный бонус за поступление на службу по контракту сроком 3 года, который начисляют единовременно.

Суммы рассчитываются на основе прожиточного минимума для трудоспособных лиц и варьируются:

  • для лиц рядового состава — 8 ПМ, то есть 24 224 грн;
  • для лиц сержантского и старшинского состава — 9 ПМ, то есть 27 252 грн;
  • для лиц офицерского состава — 10 ПМ, то есть 30 280 грн.

Чтобы получить помощь, необходимо написать рапорт на имя командира, как только вступит в силу первый контракт и военный приступит к выполнению обязанностей по должности.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, родители первоклассников в 2025 году могут получить 5 000 грн помощи от государства. Заявку подают через приложение "Дія" или обратившись в Пенсионный фонд, после чего деньги начисляют на спецсчет в банке.

Также мы писали, что раненые военные получают дополнительные "боевые" выплаты, но только при условии, что травма связана с защитой Родины. Средства начисляют во время лечения или отпуска после тяжелого ранения.

выплаты ВСУ финансовая помощь военные зарплата
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации