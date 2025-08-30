Денежное обеспечение военных — какие выплаты получат в сентябре и что изменится

Деньги в руках. Фото: НБУ/Flickr

Структура выплат военным включает различные составляющие. Денежное обеспечение формируется должностным окладом, разнообразными надбавками и вознаграждениями, единовременной финансовой поддержкой и пр. Возникает вопрос, сколько будут получать служащие ВСУ с наступлением сентября 2025 года.

Денежное обеспечение военных

В Украине не планируются изменения в размерах основных выплат военнослужащим в ближайшее время. Минимальный должностной оклад находится на уровне около 21 000 грн. Все остальное — надбавки за выслугу лет, доплаты постоянного характера, премии, повышения, единовременные начисления и тому подобное.

В частности, постановлением Кабинета Министров от 28 февраля 2022 года № 168 предусмотрены такие выплаты:

30 000 грн — за боевые (специальные) задачи согласно приказам (распоряжениям);

50 000 грн — за боевые (специальные) задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями;

70 000 грн — за каждые 30 дней (суммарно исчисленных) выполнения боевых (специальных) задач;

100 000 грн — за участие в боевых действиях или осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства.

Это так называемые "боевые" выплаты, которые являются крупнейшим финансовым источником для многих военнослужащих.

Кому выплачивают 1 млн гривен

С 1 сентября 2025 года в Украине изменятся правила предоставления единовременной денежной помощи в размере 1 млн гривен. Средства предусмотрены служащим в возрасте до 25 лет, которые подписали контракт во время военного положения и проходят службу в ВСУ, Нацгвардии, Государственной пограничной службе, структурах Министерства обороны, МВД и т.д.

Согласно постановлению Кабмина № 942, претендовать на выплату смогут такие категории военных:

срочники, которых в период с 24 февраля 2022 года по 13 февраля 2025-го приняли на военную службу по контракту;

военнослужащие, которые соответствовали всем критериям и которым присвоили первичное офицерское звание "младший лейтенант";

служащие, которые имели специальные звания или классные чины и были переаттестованы до присвоения офицерского звания.

Для назначения пособия обязательным условием является непосредственное участие контрактника в боевых действиях сроком от одного до шести месяцев (в зависимости от категории службы).

Поощрительная помощь

В сентябре некоторые военные также получат не менее 24 000 грн дополнительно к основному денежному обеспечению. Это так называемый поощрительный бонус за поступление на службу по контракту сроком 3 года, который начисляют единовременно.

Суммы рассчитываются на основе прожиточного минимума для трудоспособных лиц и варьируются:

для лиц рядового состава — 8 ПМ, то есть 24 224 грн;

для лиц сержантского и старшинского состава — 9 ПМ, то есть 27 252 грн;

для лиц офицерского состава — 10 ПМ, то есть 30 280 грн.

Чтобы получить помощь, необходимо написать рапорт на имя командира, как только вступит в силу первый контракт и военный приступит к выполнению обязанностей по должности.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, родители первоклассников в 2025 году могут получить 5 000 грн помощи от государства. Заявку подают через приложение "Дія" или обратившись в Пенсионный фонд, после чего деньги начисляют на спецсчет в банке.

Также мы писали, что раненые военные получают дополнительные "боевые" выплаты, но только при условии, что травма связана с защитой Родины. Средства начисляют во время лечения или отпуска после тяжелого ранения.