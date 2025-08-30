Грошове забезпечення військових — які виплати отримають у вересні та що зміниться

Гроші в руках. Фото: НБУ/Flickr

Структура виплат військовим включає різні складові. Грошове забезпечення формується посадовим окладом, різноманітними надбавками і винагородами, одноразовою фінансовою підтримкою тощо. Постає питання, скільки будуть отримувати службовці ЗСУ з настанням вересня 2025 року.

Грошове забезпечення військових

В Україні не плануються зміни в розмірах основних виплат військовослужбовцям найближчим часом. Мінімальний посадовий оклад перебуває на рівні близько 21 000 грн. Все інше — надбавки за вислугу років, доплати постійного характеру, премії, підвищення, одноразові нарахування тощо.

Зокрема, постановою Кабінету Міністрів від 28 лютого 2022 року № 168 передбачені такі виплати:

30 000 грн — за бойові (спеціальні) завдання згідно з наказами (розпорядженнями);

50 000 грн — за бойові (спеціальні) завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами;

70 000 грн — за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання бойових (спеціальних) завдань;

100 000 грн — за участь у бойових діях або здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.

Це так звані "бойові" виплати, які є найбільшим фінансовим джерелом для багатьох військовослужбовців.

Кому виплачують 1 млн гривень

З 1 вересня 2025 року в Україні зміняться правила надання одноразової грошової допомоги розміром 1 млн гривень. Кошти передбачені службовцям віком до 25 років, які підписали контракт під час воєнного стану і проходять службу в ЗСУ, Нацгвардії, Державній прикордонній службі, структурах Міністерства оборони та МВС тощо.

Згідно з постановою Кабміну № 942, претендувати на виплату зможуть такі категорії військових:

строковики, яких в період з 24 лютого 2022 року по 13 лютого 2025-го прийняли на військову службу за контрактом;

військовослужбовці, які відповідали всім критеріям і яким присвоїли первинне офіцерське звання "молодший лейтенант";

службовці, які мали спеціальні звання чи класні чини та були переатестовані до присвоєння офіцерського звання.

Для призначення допомоги обов’язковою умовою є безпосередня участь контрактника в бойових діях терміном від одного до шести місяців (залежно від категорії служби).

Заохочувальна допомога

У вересні деякі військові також отримають щонайменше 24 000 грн додатково до основного грошового забезпечення. Це так званий заохочувальний бонус за вступ на службу за контрактом терміном 3 роки, який нараховують одноразово.

Суми розраховуються на основі прожиткового мінімуму для працездатних осіб і варіюються:

для осіб рядового складу — 8 ПМ, тобто 24 224 грн;

для осіб сержантського і старшинського складу — 9 ПМ, тобто 27 252 грн;

для осіб офіцерського складу — 10 ПМ, тобто 30 280 грн.

Щоб отримати допомогу, необхідно написати рапорт на ім’я командира, як тільки набуде чинності перший контракт і військовий приступить до виконання обов’язків за посадою.

