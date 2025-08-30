Грошове забезпечення військових — які виплати отримають у вересні та що зміниться

Виплати військовим у вересні — які суми отримають і що зміниться
Структура виплат військовим включає різні складові. Грошове забезпечення формується посадовим окладом, різноманітними надбавками і винагородами, одноразовою фінансовою підтримкою тощо. Постає питання, скільки будуть отримувати службовці ЗСУ з настанням вересня 2025 року.
Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з виплатами військовим у вересні.
Грошове забезпечення військових
В Україні не плануються зміни в розмірах основних виплат військовослужбовцям найближчим часом. Мінімальний посадовий оклад перебуває на рівні близько 21 000 грн. Все інше — надбавки за вислугу років, доплати постійного характеру, премії, підвищення, одноразові нарахування тощо.
Зокрема, постановою Кабінету Міністрів від 28 лютого 2022 року № 168 передбачені такі виплати:
- 30 000 грн — за бойові (спеціальні) завдання згідно з наказами (розпорядженнями);
- 50 000 грн — за бойові (спеціальні) завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами;
- 70 000 грн — за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання бойових (спеціальних) завдань;
- 100 000 грн — за участь у бойових діях або здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.
Це так звані "бойові" виплати, які є найбільшим фінансовим джерелом для багатьох військовослужбовців.
Кому виплачують 1 млн гривень
З 1 вересня 2025 року в Україні зміняться правила надання одноразової грошової допомоги розміром 1 млн гривень. Кошти передбачені службовцям віком до 25 років, які підписали контракт під час воєнного стану і проходять службу в ЗСУ, Нацгвардії, Державній прикордонній службі, структурах Міністерства оборони та МВС тощо.
Згідно з постановою Кабміну № 942, претендувати на виплату зможуть такі категорії військових:
- строковики, яких в період з 24 лютого 2022 року по 13 лютого 2025-го прийняли на військову службу за контрактом;
- військовослужбовці, які відповідали всім критеріям і яким присвоїли первинне офіцерське звання "молодший лейтенант";
- службовці, які мали спеціальні звання чи класні чини та були переатестовані до присвоєння офіцерського звання.
Для призначення допомоги обов’язковою умовою є безпосередня участь контрактника в бойових діях терміном від одного до шести місяців (залежно від категорії служби).
Заохочувальна допомога
У вересні деякі військові також отримають щонайменше 24 000 грн додатково до основного грошового забезпечення. Це так званий заохочувальний бонус за вступ на службу за контрактом терміном 3 роки, який нараховують одноразово.
Суми розраховуються на основі прожиткового мінімуму для працездатних осіб і варіюються:
- для осіб рядового складу — 8 ПМ, тобто 24 224 грн;
- для осіб сержантського і старшинського складу — 9 ПМ, тобто 27 252 грн;
- для осіб офіцерського складу — 10 ПМ, тобто 30 280 грн.
Щоб отримати допомогу, необхідно написати рапорт на ім’я командира, як тільки набуде чинності перший контракт і військовий приступить до виконання обов’язків за посадою.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, батьки першокласників у 2025 році можуть отримати 5 000 грн допомоги від держави. Заявку подають через застосунок "Дія" або звернувшись до Пенсійного фонду, після чого кошти нараховують на спецрахунок у банку.
Також ми писали, що поранені військові отримують додаткові "бойові" виплати, але тільки за умови, що травма пов’язана із захистом Батьківщини. Кошти нараховують під час лікування чи відпустки після тяжкого поранення.
Читайте Новини.LIVE!