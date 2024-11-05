Выборы в США — как изменились цены на нефть Brent и WTI

Нефтяная башня в море. Фото: Unsplash

Поскольку ОПЕК+ отложила свои планы по увеличению добычи нефти в декабре, цены на нефть во вторник, 5 ноября, торговались в узком диапазоне накануне чрезвычайно близких президентских выборов в США.

Об этом сообщает Reuters.

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Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 45 центов, или на 0,6%, до 75,53 доллара за баррель до 12:26 по Гринвичу.

Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate в США выросли на 47 центов, или на 0,7% до 71,94 доллара за баррель.

"Судьба этих выборов важна для нефтяного рынка, поскольку победа Дональда Трампа может иметь серьезные последствия для международной торговли, геополитических отношений, энергетической политики США и международной климатической политики", — заявили аналитики французской Engie Group.

Что повлияло на стоимость сырья

Объявление Организации стран-экспортеров нефти и их союзников, группы, известной как ОПЕК+, о том, что они планируют повысить добычу нефти с декабря, поддержало цены на нефть, поскольку слабый спрос и рост предложения ОПЕК не удручают рынки.

Однако из-за напряженной недели, включавшей выборы в Соединенных Штатах, заседания Федеральной резервной системы и заседания Всекитайского собрания народных представителей (ВНП), риски остаются ограниченными.

Опросы сейчас показывают, что президентская гонка в Соединенных Штатах будет жесткой, и любая задержка выборов или даже конфликт может создать риски для более широких рынков или затянуть их на дольше.

Опрос Reuters показал, что Ливия возобновила добычу нефти в ОПЕК в октябре, что привело к возобновлению добычи. Однако дальнейшие усилия Ирака выполнить свои обязательства перед более широким альянсом ОПЕК+ ограничили прирост.

Иран также намерен увеличить добычу на 250 000 баррелей в день.

Исследователи прогнозируют, что шторм, который предположительно перерастет в ураган в Мексиканском заливе на этой неделе, может сократить добычу нефти в Соединенных Штатах примерно на 4 млн баррелей.

Предыдущий опрос Reuters, проведенный в понедельник, 4 ноября, накануне еженедельных данных по запасам нефти в США в среду показал, что запасы сырой нефти в США, вероятно, выросли на прошлой неделе, тогда как запасы дистиллята и бензина упали.

Напомним, соглашение, которое заключила венгерская энергетическая компания Mol Nyrt, позволит продолжать поставки российской сырой нефти через проходящие через Украину трубопроводы. В сообщении также не указано, какая компания или компании будет осуществлять поставки.

Также мы писали, что используя "Татнефть", а не "Лукойл", россияне обходят санкции. Между тем, Украина ежемесячно получает более миллиона тонн нефти из России.