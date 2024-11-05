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Вибори в США і рішення ОПЕК+ — що відбувається з цінами на нафту

5 листопада 2024 18:03
Володимир Мололкін - редактор
Вибори в США — як змінилися ціни на нафту Brent і WTI
Нафтова вежа в морі. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Оскільки ОПЕК+ відклала свої плани збільшення видобутку нафти в грудні, ціни на нафту у вівторок, 5 листопада, торгувалися у вузькому діапазоні напередодні надзвичайно близьких президентських виборів у США.

Про це повідомляє Reuters.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 45 центів, або на 0,6%, до 75,53 долара за барель до 12:26 за Гринвічем.

Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate у США зросли на 47 центів, або на 0,7% до 71,94 долара за барель.

"Доля цих виборів важлива для нафтового ринку, оскільки перемога Дональда Трампа може мати серйозні наслідки для міжнародної торгівлі, геополітичних відносин, енергетичної політики США та міжнародної кліматичної політики", — заявили аналітики французької Engie Group.

Що вплинуло на вартість сировини

Оголошення Організації країн-експортерів нафти та їхніх союзників, групи, відомої як ОПЕК+, про те, що вони планують підвищити видобуток нафти з грудня, підтримало ціни на нафту, оскільки слабкий попит і зростання пропозиції ОПЕК не пригнічують ринки.

Однак, через напружений тиждень, який включав вибори в Сполучених Штатах, засідання Федеральної резервної системи та засідання Всекитайських зборів народних представників (ВНП), ризики залишаються обмеженими.

Опитування зараз показують, що президентські перегони в Сполучених Штатах будуть жорсткими, і будь-яка затримка виборів або навіть конфлікт може створити ризики для ширших ринків або затягнути їх на довше.

Опитування Reuters показало, що Лівія відновила видобуток нафти в ОПЕК у жовтні, що призвело до відновлення видобутку. Однак подальші зусилля Іраку виконати свої зобов’язання перед ширшим альянсом ОПЕК+ обмежили приріст.

Іран також має намір збільшити видобуток на 250 000 барелів щодня.

Дослідники прогнозують, що шторм, який, ймовірно, переросте в ураган у Мексиканській затоці цього тижня, може скоротити видобуток нафти в Сполучених Штатах приблизно на 4 млн барелів.

Попереднє опитування Reuters, проведене в понеділок, 4 листопада, напередодні щотижневих даних щодо запасів нафти в США в середу, показало, що запаси сирої нафти в США, ймовірно, зросли минулого тижня, тоді як запаси дистиляту та бензину впали.

Нагадаємо, угода, яку уклала угорська енергетична компанія Mol Nyrt, дозволить продовжувати постачання російської сирої нафти через трубопроводи, що проходить через Україну. У повідомленні також не зазначено, яка компанія чи компанії здійснюватиме постачання.

Також ми писали, що використовуючи "Татнефть", а не "Лукойл", росіяни обходять санкції. Тим часом Україна щомісяця отримує понад мільйон тонн нафти з Росії.

нафта ціни ОПЕК+ вибори у США 2024 Brent

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