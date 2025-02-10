Субсидию могут отменить — кто весной останется без помощи

Человек считает коммуналку. Фото: УНИАН

В Украине многие граждане, которым трудно самостоятельно оплачивать коммунальные платежи, могут оформить субсидию. В то же время существуют определенные условия, при которых государство может лишить их этой помощи.

О том, почему некоторые украинцы потеряют субсидию весной 2025 года, объяснили в Министерстве социальной политики Украины.

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Кто имеет право на субсидию

Жилищная субсидия предоставляется тем домохозяйствам, у которых расходы на коммунальные услуги превышают установленный для них обязательный платеж.

На сегодня обязательный платеж определяется индивидуально для каждой семьи по специальной формуле, в которой главным показателем является уровень доходов. Ведь при расчете субсидии учитывается финансовое состояние семьи. Субсидия покрывает часть расходов на такие услуги:

отопление;

электроснабжение;

снабжение горячей водой;

вывоз бытовых отходов;

газоснабжение и его распределение;

содержание многоквартирного дома;

централизованное водоснабжение и водоотвод.

Почему могут отменить субсидию в 2025 году

Ежемесячно ОСМД и управляющие компании передают информацию о задолженности жителей в сфере коммунальных услуг в органы соцзащиты. Украинцы могут потерять субсидию, если:

задолженность за коммуналку превысила 680 грн;

долг остается неоплаченным минимум три месяца.

Если ситуация не изменится, субсидию могут аннулировать уже этой весной. Кроме долгов, существует еще несколько факторов, которые могут привести к прекращению выплат:

смерть основного заявителя, на которого была оформлена помощь;

выявление в ходе проверки, что реальные доходы семьи выше задекларированных;

изменение места жительства получателем, поскольку субсидия закреплена за конкретным адресом.

Также помощь прекращается, если кем-либо из членов домохозяйства была совершена крупная покупка на сумму более 100 тысяч гривен (это также касается покупки валюты, банковских металлов или открытия депозита).

Ранее мы писали, что должникам за коммунальные услуги могут грозить различные санкции для взыскания долга, согласно закону Украины. Оплата коммуналки остается обязательной даже во время военного положения.

Также мы рассказывали, что с 29 января 2025 года ВПЛ смогут оформить две субсидии. Одна будет покрывать часть расходов на аренду жилья, а другая — помогать при оплате коммунальных услуг.