Субсидію можуть скасувати — хто весною залишиться без допомоги

Людина рахує комуналку. Фото: УНІАН

В Україні багато громадян, яким важко самостійно оплачувати комунальні платежі, можуть оформити субсидію. Водночас існують певні умови, за яких держава може позбавити їх цієї допомоги.

Про те, чому деякі українці втратять субсидію навесні 2025 року, пояснили в Міністерстві соціальної політики України.

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Житлова субсидія надається тим домогосподарствам, у яких витрати на комунальні послуги перевищують встановлений для них обов’язковий платіж.

На сьогодні обов’язковий платіж визначається індивідуально для кожної сім’ї за спеціальною формулою, в якій головним показником є рівень доходів. Адже під час розрахунку субсидії враховується фінансовий стан родини. Субсидія покриває частину витрат на такі послуги:

опалення;

електропостачання;

постачання гарячої води;

вивезення побутових відходів;

газопостачання та його розподіл;

утримання багатоквартирного будинку;

централізоване водопостачання і водовідведення.

Чому можуть скасувати субсидію у 2025 році

Щомісяця ОСББ та керуючі компанії передають інформацію про заборгованість мешканців у сфері комунальних послуг до органів соцзахисту. Українці можуть втратити субсидію, якщо:

заборгованість за комуналку перевищила 680 грн;

борг залишається несплаченим щонайменше три місяці.

Якщо ситуація не зміниться, субсидію можуть анулювати вже цієї весни. Крім боргів, існує ще кілька факторів, які можуть призвести до припинення виплат:

смерть основного заявника, на якого була оформлена допомога;

виявлення у ході перевірки, що реальні доходи сім’ї вищі за задекларовані;

зміна місця проживання отримувачем, оскільки субсидія закріплена за конкретною адресою.

Також допомога припиняється, якщо будь-ким із членів домогосподарства була здійснена велика покупка на суму понад 100 тисяч гривень (це також стосується купівлі валюти, банківських металів або відкриття депозиту).

Раніше ми писали, що боржникам за комунальні послуги можуть загрожувати різні санкції для стягнення боргу, відповідно до закону України. Оплата комуналки залишається обов’язковою навіть під час воєнного стану.

Також ми розповідали, що з 29 січня 2025 року ВПО зможуть оформити дві субсидії. Одна покриватиме частину витрат на оренду житла, а інша — допомагатиме при оплаті комунальних послуг.