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В Украине расширили выплаты ВПЛ — кто еще получит средства

4 декабря 2024 14:49
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Компенсация для ВПЛ - какую помощь будет платить государство
Человек возле банкомата. Фото: Факты
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Депутаты Верховной Рады Украины 4 декабря проголосовали за законопроект № 11028, в котором определены правила компенсации для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) за уничтоженное недвижимое имущество.

Как написал в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк, это решение было поддержано 288 избранниками.

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Власти определили, что в первую очередь выплаты за уничтоженное во время войны недвижимое имущество будут получать следующие категории переселенцев:

  • лица, достигшие пенсионного возраста;
  • граждане, имеющие на иждивении ребенка в возрасте до шести лет;
  • украинцы, воспитывающие без одного из супругов ребенка в возрасте до 14 лет.

Также, по информации нардепа, законопроект во втором чтении дополнили перечнем категорий лиц из числа ВПЛ, имеющих приоритетное право на получение компенсации за уничтоженную недвижимость.

Так, в перечень попали граждане, которые:

  • воспитывают двух и более детей;
  • являются одинокими матерями (родителями), воспитывающими малолетнего ребенка без отца (матери);
  • являются лицами с инвалидностью III группы;
  • содержат ребенка в возрасте до шести лет, являются усыновителями ребенка, опекунами или попечителями ребенка, патронатными воспитателями, приемными родителями или родителями-воспитателями;
  • ухаживают за тяжелобольным ребенком.

Что изменилось для переселенцев в декабре 2024 года

По решению Кабмина, ВПЛ, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, будут получать государственные выплаты до февраля 2025 года.

Размер помощи для ВПЛ власти не изменили:

  • для лиц с инвалидностью и детей – 3 тысячи грн;
  • для других лиц - 2 тысячи грн.

Напомним, что переселенцы могут получить субсидию на коммунальные услуги в период отопительного сезона. Но получение помощи зависит от определенных условий.

Также внутри перемещенным лицам предоставляют гранты в 18 регионах Украины. За полученные денежные средства граждане смогут реализовать свои проекты.

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