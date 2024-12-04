Компенсация для ВПЛ - какую помощь будет платить государство

В Украине расширили выплаты ВПЛ — кто еще получит средства
Депутаты Верховной Рады Украины 4 декабря проголосовали за законопроект № 11028, в котором определены правила компенсации для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) за уничтоженное недвижимое имущество.
Как написал в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк, это решение было поддержано 288 избранниками.
Компенсация за уничтоженное имущество.
Власти определили, что в первую очередь выплаты за уничтоженное во время войны недвижимое имущество будут получать следующие категории переселенцев:
- лица, достигшие пенсионного возраста;
- граждане, имеющие на иждивении ребенка в возрасте до шести лет;
- украинцы, воспитывающие без одного из супругов ребенка в возрасте до 14 лет.
Также, по информации нардепа, законопроект во втором чтении дополнили перечнем категорий лиц из числа ВПЛ, имеющих приоритетное право на получение компенсации за уничтоженную недвижимость.
Так, в перечень попали граждане, которые:
- воспитывают двух и более детей;
- являются одинокими матерями (родителями), воспитывающими малолетнего ребенка без отца (матери);
- являются лицами с инвалидностью III группы;
- содержат ребенка в возрасте до шести лет, являются усыновителями ребенка, опекунами или попечителями ребенка, патронатными воспитателями, приемными родителями или родителями-воспитателями;
- ухаживают за тяжелобольным ребенком.
Что изменилось для переселенцев в декабре 2024 года
По решению Кабмина, ВПЛ, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, будут получать государственные выплаты до февраля 2025 года.
Размер помощи для ВПЛ власти не изменили:
- для лиц с инвалидностью и детей – 3 тысячи грн;
- для других лиц - 2 тысячи грн.
Напомним, что переселенцы могут получить субсидию на коммунальные услуги в период отопительного сезона. Но получение помощи зависит от определенных условий.
Также внутри перемещенным лицам предоставляют гранты в 18 регионах Украины. За полученные денежные средства граждане смогут реализовать свои проекты.
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