Компенсація для ВПО - яку допомогу платитиме держава

В Україні розширили виплати ВПО — хто ще отримає кошти
Депутати Верховної Ради України 4 грудня проголосували за законопроєкт № 11028, у якому визначені щодо правила компенсації для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за знищене нерухоме майно.
Як написав у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк, це рішення підтримали 288 обранців.
Компенсація за знищене майно — деталі
Влада визначила, що найперше виплати за знищене під час війни нерухоме майно отримуватимуть такі категорії переселенців:
- особи, що досягли пенсійного віку; громадяни, що мають на утриманні дитину віком до шести років;
- українці, які виховують без одного з подружжя дитину віком до 14 років.
Також, за інформацією нардепа, законопроєкт у другому читанні доповнили переліком категорій осіб з-поміж ВПО, які мають пріоритетне право на отримання компенсації за знищену нерухомість.
Так, в перелік потрапили громадяни, які:
- мають на утриманні двох і більше дітей;
- є одинокими матерями (батьками), які виховують малолітню дитину без батька (матері);
- є особами з інвалідністю ІІІ групи;
- мають на утриманні дитину віком до шести років, є усиновлювачами дитини, опікунами чи піклувальниками дитини, патронатними вихователями, прийомними батьками чи батьками-вихователями;
- має на утриманні важкохвору дитину.
Що змінилося для переселенців у грудні 2024 року
За рішенням Кабміну, ВПО, які опинилися у складних життєвих обставинах, отримуватимуть державні виплати до лютого 2025 року.
Розмір допомоги для ВПО влада не змінила:
- для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тисячі грн;
- для інших осіб — 2 тисячі грн.
Нагадаємо, що переселенці можуть отримати субсидію на комунальні послуги в період опалювального сезону. Але отримання допомоги залежить від певних умов.
Також внутрішньо переміщеним особам надають гранти у 18 регіонах України. За отримані кошти громадяни зможуть реалізувати свої проєкти.
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