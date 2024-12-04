Компенсація для ВПО - яку допомогу платитиме держава

Людиіна біля банкомату. Фото: Факти

Депутати Верховної Ради України 4 грудня проголосували за законопроєкт № 11028, у якому визначені щодо правила компенсації для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за знищене нерухоме майно.

Як написав у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк, це рішення підтримали 288 обранців.

Читайте також:

Компенсація за знищене майно — деталі

Влада визначила, що найперше виплати за знищене під час війни нерухоме майно отримуватимуть такі категорії переселенців:

особи, що досягли пенсійного віку; громадяни, що мають на утриманні дитину віком до шести років;

українці, які виховують без одного з подружжя дитину віком до 14 років.

Також, за інформацією нардепа, законопроєкт у другому читанні доповнили переліком категорій осіб з-поміж ВПО, які мають пріоритетне право на отримання компенсації за знищену нерухомість.

Так, в перелік потрапили громадяни, які:

мають на утриманні двох і більше дітей;

є одинокими матерями (батьками), які виховують малолітню дитину без батька (матері);

є особами з інвалідністю ІІІ групи;

мають на утриманні дитину віком до шести років, є усиновлювачами дитини, опікунами чи піклувальниками дитини, патронатними вихователями, прийомними батьками чи батьками-вихователями;

має на утриманні важкохвору дитину.

Що змінилося для переселенців у грудні 2024 року

За рішенням Кабміну, ВПО, які опинилися у складних життєвих обставинах, отримуватимуть державні виплати до лютого 2025 року.

Розмір допомоги для ВПО влада не змінила:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тисячі грн;

для інших осіб — 2 тисячі грн.

Нагадаємо, що переселенці можуть отримати субсидію на комунальні послуги в період опалювального сезону. Але отримання допомоги залежить від певних умов.

Також внутрішньо переміщеним особам надають гранти у 18 регіонах України. За отримані кошти громадяни зможуть реалізувати свої проєкти.