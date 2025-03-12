Украине придется импортировать газ — сколько это будет стоить

Платежка за газ. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Регулярные обстрелы критической инфраструктуры, в частности ключевых газодобывающих объектов, привели к серьезным вызовам в энергетическом секторе Украины. Чтобы без проблем пройти следующий отопительный сезон, нужно нарастить импорт газа. Для этого понадобятся деньги, причем суммы немалые.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько Украине придется потратить на импорт газа в 2025 году.

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Сколько газа нужно импортировать

Последние два года удавалось закрывать внутренние потребности собственной добычей голубого топлива, почти отказавшись от импорта. Но в 2025 году придется усиленно закупать ресурс из-за повреждения инфраструктуры. По информации издания Reuters, российские удары привели к падению добычи газа на 40%.

Поэтому к следующему отопительному сезону нужно накопить достаточный запас ресурса. Возникает вопрос, сколько голубого топлива надо закупить? Мнения экспертов несколько разделились. Директор Центра исследований энергетики (ЦИЭ) Александр Харченко назвал объем не менее 4,5 млрд кубометров.

"Есть разные оценки, в каком количестве газа мы нуждаемся. Есть оценка одной госкомпании в 7 млрд кубометров, другой — в 2,7 млрд кубометров. Наши расчеты показывают, что нужно от 4,5 млрд кубометров импорта, чтобы зима проходила спокойно в части газа", — уточнил Харченко во время брифинга в Media Center Ukraine.

Автор Telegram-канала "Монополист" Сергей Головнев отметил, что при пессимистическом сценарии Украине понадобится 8 млрд кубов газа, при оптимистическом — минимум 4 млрд кубов.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил в интервью Bloomberg, что импорт в 2025 году составит от 1 до 2 млрд кубометров газа. Однако объем будет зависеть от скорости устранения последствий атак России.

Такой же прогноз озвучил министр энергетики Герман Галущенко в интервью "Интерфакс-Украина":

"Будем смотреть, с чем мы выйдем из этого сезона, учитывая последствия российских атак на газовую инфраструктуру. Посмотрим, но точно не менее 1 млрд куб. м нужно будет импортировать до конца года. Возможно, даже больше".

Сколько будет стоить импорт газа

Трудно спрогнозировать финансовые затраты, поскольку неизвестны точные объемы закупки и стоимость кубометра голубого топлива. По подсчетам Сергея Головнева, если средняя годовая цена составит 350 долларов за тысячу кубов, то нужно найти от 1,5 до 3 млрд долларов, дабы оплатить импорт 4-8 млрд кубометров.

Александр Харченко назвал сумму 1,8-2 млрд долларов — это стоимость 4,5 млрд кубов газа. Но проблема в другом: где взять деньги? Сейчас нет дискуссий на тему финансирования. Впрочем, есть риски, с которыми могут столкнуться обычные украинцы.

Речь о подорожании голубого топлива для бытовых потребителей и бизнеса. В случае отказа ЕС помочь с закупкой газа придется аккумулировать внутренние ресурсы, то есть поднимать тарифы для населения. Или же выделить деньги из государственного бюджета, забирая у армии или других статей расходов.

Напомним, некоторым потребителям природного газа придется заплатить дополнительную сумму с 1 апреля 2025 года. Филиалы "Газсети" обнародовали расценки за новую услугу по техническому обслуживанию зданий, что приведет к получению украинцами "третьей платежки".

Также мы писали, что президент США заявил, якобы Европа потратила на закупку российского газа больше, чем на защиту Украины от агрессора. Дональд Трамп не назвал сумму, но заверил, что она намного больше.