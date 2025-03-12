Україні доведеться імпортувати газ — скільки це коштуватиме

Платіжка за газ. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Регулярні обстріли критичної інфраструктури, зокрема ключових газовидобувних об’єктів, призвели до серйозних викликів в енергетичному секторі України. Щоб без проблем пройти наступний опалювальний сезон, потрібно наростити імпорт газу. Для цього знадобляться гроші, причому суми немалі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки Україні доведеться витратити на імпорт газу у 2025 році.

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Скільки газу потрібно імпортувати

Останні два роки вдавалося закривати внутрішні потреби власним видобутком блакитного палива, майже відмовившись від імпорту. Але у 2025 році доведеться посилено закуповувати ресурс через пошкодження інфраструктури. За інформацією видання Reuters, російські удари призвели до падіння видобутку газу на 40%.

Тож до наступного опалювального сезону потрібно накопичити достатній запас ресурсу. Постає питання, скільки блакитного палива треба закупити? Думки експертів дещо розділилися. Директор Центру досліджень енергетики (ЦДЕ) Олександр Харченко назвав обсяг щонайменше 4,5 млрд кубометрів.

"Є різні оцінки, яку кількість газу ми потребуємо. Є оцінка однієї держкомпанії в 7 млрд кубометрів, іншої — в 2,7 млрд кубометрів. Наші розрахунки показують, що потрібно від 4,5 млрд кубометрів імпорту, щоб зима проходила спокійно в частині газу", — уточнив Харченко під час брифінгу в Media Center Ukraine.

Автор Telegram-каналу "Монополіст" Сергій Головньов зауважив, що при песимістичному сценарії Україні знадобиться 8 млрд кубів газу, при оптимістичному - мінімум 4 млрд кубів.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко заявив в інтервʼю Bloomberg, що імпорт у 2025 році становитиме 1 до 2 млрд кубометрів газу. Проте обсяг залежатиме від швидкості усунення наслідків атак Росії.

Такий же прогноз виголосив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна":

"Будемо дивитися, з чим ми вийдемо з цього сезону, враховуючи наслідки російських атак на газову інфраструктуру. Побачимо, але точно не менше 1 млрд куб. м потрібно буде імпортувати до кінця року. Можливо, навіть більше".

Скільки коштуватиме імпорт газу

Важко спрогнозувати фінансові витрати, оскільки невідомі точні обсяги закупівлі та вартість кубометра блакитного палива. За підрахунками Сергія Головньова, якщо середня річна ціна становитиме 350 доларів за тисячу кубів, то потрібно знайти від 1,5 до 3 млрд доларів, аби оплатити імпорт 4-8 млрд кубометрів.

Олександр Харченко назвав суму 1,8-2 млрд доларів — це вартість 4,5 млрд кубів газу. Але проблема в іншому: де взяти гроші? Наразі немає дискусій на тему фінансування. Утім є ризики, з якими можуть стикнутися звичайні українці.

Мова про дорожчання блакитного палива для побутових споживачів і бізнесу. У разі відмови ЄС допомогти з закупівлею газу доведеться акумулювати внутрішні ресурси, тобто піднімати тарифи для населення. Або ж виділити гроші з державного бюджету, забираючи в армії чи інших статей видатків.

Нагадаємо, деяким споживачам природного газу доведеться заплатити додаткову суму з 1 квітня 2025 року. Філії "Газмережі" оприлюднили розцінки за нову послугу з технічного обслуговування будівель, що призведе до отримання українцями "третьої платіжки".

Також ми писали, що президент США заявив, нібито Європа витратила на закупівлю російського газу більше, ніж на захист України від агресора. Дональд Трамп не назвав суму, але запевнив, що вона набагато більша.