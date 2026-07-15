В Украине изменили правила вырубки деревьев: какое разрешение требуется владельцу участка

Правила удаления сухостоя и кустарников в Украине. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Кабинет Министров Украины ввел новые временные правила по вырубке деревьев и кустарников за пределами населенных пунктов. Экспериментальный механизм будет действовать два года.

О том, что изменится для владельцев земельных участков, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины № 802 от 17 июня 2026 года.

Какие изменения ввели для владельцев земельных участков

Если на участке необходимо убрать аварийные, сухие, поврежденные или опасные деревья или кустарники, теперь придется пройти специальную процедуру.

Главное изменение — обязательное получение ордера на удаление зеленых насаждений. Его будут выдавать исполнительные органы сельских, поселковых или городских советов, а в отдельных случаях — областные военные администрации.

Как будет работать новый механизм удаления сухостоя и кустарников

Теперь процедура удаления аварийных деревьев или сухостоя будет проходить следующим образом:

Владелец или пользователь земли подает заявление в соответствующий орган. После этого создается специальная комиссия, которая выезжает на место и осматривает деревья или кустарники. Комиссия оценивает их состояние и решает, имеются ли основания для удаления. Если решение положительное — выдается ордер. Только после его получения можно проводить работы.

Однако есть одно исключение. Если деревья необходимо удалить в связи со строительством, а все необходимые документы на строительные работы уже оформлены, отдельный ордер на удаление насаждений не требуется.

Новые правила не распространяются на лесные массивы и зеленые насаждения в пределах населенных пунктов. Поэтому теперь фраза "это просто сухое дерево, его можно убрать" не сработает. В предусмотренных законом случаях сначала нужно будет пройти специальную процедуру и получить соответствующее разрешение.

Ранее Новини.LIVE писали, что споры между соседями из-за деревьев у границы участков — обычная ситуация. Как правило, причиной становятся вопросы: кому принадлежат плоды, можно ли обрезать ветки, растущие в сторону соседнего двора, и кто может забирать фрукты, упавшие на землю.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине не везде разрешено самостоятельно вырубать деревья. Если это частный сельскохозяйственный участок, владелец в большинстве случаев может их убрать без дополнительных разрешений. Однако это не касается лесов, лесополос, деревьев у дорог, насаждений в городах и селах, а также земель, принадлежащих государству или общине.