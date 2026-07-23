В Украине готовят новые правила для коллекционеров: за что будут штрафовать и изымать ценности

Штрафы для коллекционеров в Украине. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

21 июля 2026 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, который должен изменить правила учета, хранения и контроля за культурными ценностями, находящимися в частной собственности. Также в документе предлагается официально признать коллекционеров.

О том, какие штрафы могут быть введены для коллекционеров и каков их размер, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на законопроект № 15436.

Что может измениться для коллекционеров в Украине

Документ предлагает впервые на законодательном уровне определить, кто такой коллекционер. Им будет считаться физическое лицо, которое законно владеет культурными ценностями, собирает коллекции, документирует их, хранит и использует в соответствии с законом.

Одна из главных идей законопроекта — создать понятные правила для владельцев частных коллекций. В частности, предлагается урегулировать порядок подтверждения права собственности на музейные предметы, проведения государственной экспертизы, их регистрации и хранения.

Если у владельца нет документов, подтверждающих происхождение культурной ценности, он сможет подать декларацию о добросовестном владении. Это будет возможно при условии, что человек открыто и непрерывно владел предметом не менее пяти лет. После этого культурная ценность будет проходить государственную экспертизу и регистрацию.

Законопроект также уточняет, что музейные предметы, принадлежащие частным лицам и признанные после экспертизы частью Музейного фонда Украины, могут храниться не только в государственных или коммунальных музеях, но и в частных музеях или непосредственно у владельцев. При этом владельцы должны будут обеспечить надлежащие условия хранения и выполнять рекомендации экспертов.

Предусмотрен и новый механизм сотрудничества с музеями. Владельцы смогут передавать свои коллекции государственным, коммунальным или частным музеям по договору управления для профессионального:

хранения;

реставрации;

исследования;

экспонирования.

Отдельный раздел документа касается археологических предметов. Законопроект предлагает разрешить их свободный оборот только после государственной регистрации. Если археологические находки не будут задекларированы до 1 января 2029 года, их могут конфисковать и передать в государственную часть Музейного фонда Украины.

Также предлагается запретить вывоз за границу предметов негосударственной части Музейного фонда. Исключение — временная экспозиция, реставрация или научные исследования.

Насколько и за что планируют штрафовать коллекционеров

Документ предусматривает и новые штрафы. В частности, за продажу или покупку незарегистрированных археологических предметов предлагается:

установить штраф от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3 400 до 6 800 гривен) с конфискацией предмета;

за повторное нарушение штраф увеличится до 400-800 необлагаемых минимумов (от 6 800 до 13 600 гривен).

Отдельно предусмотрена ответственность за ненадлежащее хранение музейных предметов, коллекций или музейных собраний негосударственной части Музейного фонда Украины, если это привело к их повреждению или утрате. За такие действия предлагается штраф от 150 до 1000 необлагаемых минимумов, то есть от 2 550 до 17 000 гривен.

В случае принятия закон должен создать единую систему учета частных культурных ценностей, определить правовой статус коллекционеров и установить для них четкие правила.

Ранее Новини.LIVE писали, что гривна стала официальной валютой Украины только в 1996 году. До этого в обращении были купоно-карбованцы с крупными номиналами — до 1 миллиона. Сегодня некоторые старые купюры интересуют коллекционеров, которые готовы за них заплатить немалые деньги.

Также Новини.LIVE писали, что украинцам, которые регулярно получают деньги на личные карты за товары или услуги без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, могут доначислить налоги и штрафы до 17 тысяч гривен. Сам факт перевода не является нарушением, но постоянные подобные поступления могут вызвать вопросы у налоговой службы.