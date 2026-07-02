В одном из супермаркетов появились "умные" тележки с ИИ: как ими пользоваться
Посетители некоторых супермаркетов в Украине могут не платить на кассе. В одном из киевских Сільпо заметили интересные новинки — "умные" тележки с искусственным интеллектом. Покупателям предлагают оплачивать товары напрямую через мобильное приложение сети.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост пользовательницы социальной сети Threads.
Тележки в Сільпо с ИИ
Фотографией поделилась одна из посетительниц супермаркета в Киеве. Тележка оснащена экраном с инструкцией. Во-первых, оплата осуществляется с помощью подключенной банковской карты в приложении "Сільпо", то есть не нужно долго стоять в очереди к кассе.
Во-вторых, пользователи могут принять участие в совершенствовании технологии, разработанной в партнерстве с IT-компанией Temabit (логотип расположен в левом нижнем углу экрана). В-третьих, разрешается покупать любые товары из ассортимента Сільпо, кроме алкогольных и табачных изделий.
Кроме того, потребителей проинформировали о правилах безопасности: тележки должны оставаться на территории супермаркета, вывозить их на парковку или оставлять за пределами заведения запрещено. Скорее всего, искусственный интеллект не будет работать в случае пересечения определенной зоны.
Как работают "умные" тележки
Впоследствии авторка фото опубликовала в соцсети TikTok видео с обзором функционала тележки. Необходимо нажать кнопку "Начать" и следовать анимированной инструкции. После сканирования QR-кода собственного аккаунта в приложении "Сільпо" искусственный интеллект предложит настроить дистанционную оплату.
Однако можно обойтись без этого и произвести расчет на кассе. Далее нужно подносить выбранные товары к камере, расположенной вверху экрана — система автоматически распознает продукт по внешнему виду и начнет формировать электронную корзину. После завершения всех манипуляций остается только оплатить покупку.
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