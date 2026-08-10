Утеря документов на недвижимость: как доказать право собственности

Ключи от квартиры и документы, мужчина держится за голову. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виктория Илюхина Редактор экономических новостей

Из-за полномасштабной войны многие украинцы лишились бумажных документов на квартиры, дома и другую недвижимость. Эти документы могли остаться в разрушенном жилье, быть утеряны во время эвакуации или оказаться на временно оккупированной территории.

О том, как утрата документов влияет на право собственности и что делать в таком случае, рассказали в Департаменте правового обеспечения Днепровского городского совета, передают Новини.LIVE.

Утрачивается ли вместе с документами право собственности на жилье

Само по себе отсутствие оригинала правоустанавливающего документа не означает, что владелец утратил право на недвижимость. В то же время в такой ситуации могут возникнуть проблемы, если человеку понадобится продать или подарить имущество, оформить наследство, провести другие нотариальные действия или получить компенсацию за поврежденное или уничтоженное жилье, в частности по программе "єВідновлення".

Что делать, если документы на недвижимость пропали

Первый шаг — попытаться получить дубликат или другой документ, подтверждающий право собственности.

Для этого нужно обратиться в учреждение или к должностному лицу, где в свое время оформлялось право на имущество. В зависимости от того, как именно была приобретена или получена недвижимость, это может быть:

орган местного самоуправления;

государственный или частный нотариус;

государственный нотариальный архив.

Если соответствующее учреждение больше не работает, документы были уничтожены или утеряны, либо архив остался на временно оккупированной территории, получить дубликат может быть невозможно. В таком случае владельцу придется обращаться в суд.

Когда право собственности доказывается через суд

Если восстановить правоустанавливающий документ не удается, вопрос о праве собственности можно решать в судебном порядке.

Для подтверждения своих требований собственник может предоставить документы и другие доказательства, свидетельствующие о его праве на недвижимость. В частности, это могут быть:

технический паспорт на квартиру или дом;

документы бюро технической инвентаризации;

архивные справки;

решения органов власти о выделении земельного участка;

другие документы, связанные с приобретением недвижимости;

при необходимости — показания свидетелей.

Если суд признает право собственности, после вступления решения в законную силу оно может быть использовано в качестве основания для государственной регистрации этого права.

Нужно ли вносить данные в Государственный реестр

Отдельно стоит проверить, имеется ли информация о недвижимости в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

Если право собственности было оформлено давно, а сведения о нем до сих пор не внесены в реестр, это не обязательно означает, что человек перестал быть собственником. Однако отсутствие записи может создать дополнительные трудности при продаже, дарении, оформлении наследства или других юридических процедурах.

После восстановления документов или получения решения суда владельцу необходимо обратиться к государственному регистратору или нотариусу для внесения информации о праве собственности в реестр.

Для регистрации, в зависимости от конкретной ситуации, подаются необходимые документы, в частности:

документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

правоустанавливающий документ или решение суда, если право устанавливалось в судебном порядке.

Обратиться для проведения государственной регистрации можно независимо от того, где именно расположена недвижимость. После внесения сведений в Государственный реестр вещных прав собственник получит официальное подтверждение зарегистрированного права.

Это значительно упрощает дальнейшее распоряжение имуществом, в частности заключение гражданско-правовых договоров, оформление наследства и участие в предусмотренных государством программах поддержки.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит регистрация недвижимости. Сумма сбора за внесение жилья в Государственный реестр вещных прав привязана к прожиточному минимуму. Стоимость также зависит от выбранного срока оказания услуги.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что в Украине станет сложнее продать жилье. Отныне государственные регистраторы и нотариусы будут автоматически проверять владельцев квартир, домов и земельных участков в Едином реестре должников.