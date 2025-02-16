Новые правила выплат пенсий за рубежом — что изменилось в 2025 году

Мужчина пожилого возраста. Фото: Pexels

Правительство утвердило новые правила выплаты пенсий и страховых компенсаций отдельным категориям граждан Украины. Это касается тех, кто находится за пределами страны или проживает на временно оккупированных территориях.

О том, что изменится для некоторых украинских пенсионеров в 2025 году, сообщил в своем Telegram-канале постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.

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Для украинцев за рубежом определен механизм выплаты пенсий и компенсаций за производственные травмы и профессиональные заболевания, которые привели к потере трудоспособности.

Также Кабинет Министров отменил постановления, которые регулировали выплату пенсий и предоставление социальных услуг гражданам Украины, проживающим в Автономной Республике Крым и Севастополе.

Кроме того, постановлением внесены изменения в процедуры перечисления пенсий и финансовой помощи на банковские счета.

Согласно закону от 20 марта 2023 года уточнены правила назначения пенсий тем, кто не мог подать заявку из-за проживания на временно оккупированных территориях или в районах, где ведутся боевые действия. Теперь для этих граждан определены четкие сроки назначения выплат.

Ранее мы писали, что в Украине весной традиционно планируется новая индексация пенсий. Хотя точный размер повышения пока что неизвестен, эксперты предварительно прогнозируют увеличение выплат примерно на 13-14%.

Также мы рассказывали, что начиная с 2025 года, украинцы в возрасте от 60 лет будут иметь право на различные виды социальной поддержки: дополнительные денежные выплаты, льготы, международную гуманитарную помощь и надбавки. Однако некоторые пожилые люди не получают доступную им поддержку. Все из-за того, что они не знают свои права.