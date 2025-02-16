Нові правила виплат пенсій за кордоном — що змінилось у 2025

Чоловік похилого віку. Фото: Pexels

Уряд затвердив нові правила виплати пенсій і страхових компенсацій окремим категоріям громадян України. Це стосується тих, хто перебуває за межами країни або проживає на тимчасово окупованих територіях.

Про те, що зміниться для деяких українських пенсіонерів у 2025 році, повідомив у своєму Telegram-каналі постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

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Для українців за кордоном визначено механізм виплати пенсій і компенсацій за виробничі травми та професійні захворювання, що призвели до втрати працездатності.

Також Кабінет Міністрів скасував постанови, що регулювали виплату пенсій і надання соціальних послуг громадянам України, які мешкають в Автономній Республіці Крим та Севастополі.

Крім того, постановою внесено зміни до процедур перерахування пенсій і фінансової допомоги на банківські рахунки.

Відповідно до закону від 20 березня 2023 року уточнено правила призначення пенсій тим, хто не міг подати заявку через проживання на тимчасово окупованих територіях або в районах, де ведуться бойові дії. Тепер для цих громадян визначено чіткі строки призначення виплат.

Раніше ми писали, що в Україні навесні традиційно планується нова індексація пенсій. Хоча точний розмір підвищення поки що невідомий, експерти попередньо прогнозують збільшення виплат приблизно на 13-14%.

Також ми розповідали, що починаючи з 2025 року, українці віком від 60 років матимуть право на різні види соціальної підтримки: додаткові грошові виплати, пільги, міжнародну гуманітарну допомогу та надбавки. Однак деякі люди похилого віку не отримують доступну їм підтримку. Все через те, що вони не знають свої права.