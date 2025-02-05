Новый тариф на доставку от Укрпошты – что стоит дешевле с февраля 2025

Отделение Укрпошты. Фото: Google Maps

Украинцы могут экономить на доставке легких посылок за границу. Укрпошта ввела скидки в рамках услуги "Мелкий пакет Prime", которую часто используют в электронной коммерции, то есть для отправки товаров заказчикам.

Об этом сообщил генеральный директор Укрпошты Игорь Смелянский в собственном Telegram-канале.

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За что украинцы будут меньше платить

Многие наши граждане используют сервисы Etsy и Amazon для продажи товаров за границу. Известно, что на американских и других международных площадках представлено более 1,7 миллиона наименований украинских товаров. И более 60% отправлений осуществляет Укрпошта.

Поэтому компания решила ввести скидки для клиентов, чтобы доставка стала более выгодной. Также в рамках услуги "Мелкий пакет Prime" появились новые гибкие весовые категории:

до 100 г;

от 500 до 750 г;

от 750 г до 1 кг.

"Почему это важно? Сейчас около 25% товаров, которые украинцы продают на Etsy и Amazon, — это товары весом до 100 граммов: декор, различные ювелирные украшения и тому подобное. Чтобы отправлять было еще выгоднее, Укрпошта снижает тарифы на легкие посылки до 15%!", — констатировал Игорь Смелянский.

Теперь доставка массой до 100 г включительно будет стоить клиентам Укрпошты от 244 грн, а для посылок от 500 до 750 г — 700 грн и более (10% скидки). При этом в расчете берут во внимание не объемный вес, а фактический, что позволяет украинцам экономить, не переплачивая "за воздух".

Тарифы "Мелкого пакета Prime" от Укрпошты. Фото: скриншот

Сроки доставки разные и зависят от пункта назначения. В Великобританию грузы добираются за 4 дня+, в Соединенные Штаты Америки — за 7-10 дней. Плюс доступна возможность бесплатного возврата, ведь, как написали на официальном сайте Укрпошты, "всякое бывает". Электронная коммерция — дело непростое, иногда случаются непредвиденные обстоятельства.

Другие весовые категории в "Мелкий пакет Prime" включают: 100-250 г (от 285 грн), 250-500 г (от 552 грн), 750-1 000 г (от 776 грн), 1-2 кг (от 1 100 грн).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут потратить деньги по программе "Национальный кэшбэк" в отделениях Укрпошты. Доступна покупка различных товаров отечественного производства, в частности бытовой химии и хозяйственных изделий. Ранее разрешалось только оплатить коммунальные услуги или пополнить мобильный счет.

Также мы писали, что категории лиц, которые могут получить "Зимнюю тысячу" в отделениях Укрпошты, расширили. Теперь деньги доступны гражданам в возрасте 60+ лет, которые не имеют Дії и не получают пенсии/соцвыплаты через Укрпошту. Еще в списке — совершеннолетние недееспособные украинцы и лица с инвалидностью 1-2 групп.