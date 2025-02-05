Новий тариф на доставку від Укрпошти – що коштує дешевше з лютого 2025

ВІдділення Укрпошти. Фото: Google Maps

Українці мають змогу економити на доставці легких посилок за кордон. Укрпошта запровадила знижки в межах послуги "Дрібний пакет Prime", яку часто використовують в електронній комерції, тобто для відправлення товарів замовникам.

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський у власному Telegram-каналі.

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За що українці менше платитимуть

Чимало наших громадян використовують сервіси Etsy та Amazon для продажу товарів за кордон. Відомо, що на американських та інших міжнародних майданчиках представлено понад 1,7 мільйона найменувань українських товарів. І понад 60% відправлень здійснює Укрпошта.

Тому компанія вирішила запровадити знижки для клієнтів, аби доставка стала більш вигідною. Також у межах послуги "Дрібний пакет Prime" з’явилися нові гнучкі вагові категорії:

до 100 г;

від 500 до 750 г;

від 750 г до 1 кг.

"Чому це важливо? Наразі близько 25% товарів, які українці продають на Etsy й Amazon, — це товари вагою до 100 грамів: декор, різноманітні ювелірні прикраси тощо. Аби відправляти було ще вигідніше, Укрпошта знижує тарифи на легкі посилки до 15%!" — констатував Ігор Смілянський.

Тепер доставка масою до 100 г включно коштуватиме клієнтам Укрпошти від 244 грн, а для посилок від 500 до 750 г — 700 грн і більше (10% знижки). При цьому в розрахунку беруть до уваги не об’ємну вагу, а фактичну, що дозволяє українцям економити, не переплачуючи "за повітря".

Тарифи "Дрібного пакету Prime" від Укрпошти. Фото: скриншот

Терміни доставки різні та залежать від пункту призначення. До Великої Британії вантажі добираються за 4 дні+, до Сполучених Штатів Америки — за 7-10 днів. Плюс доступна можливість безплатного повернення, бо, як написали на офіційному сайті Укрпошти, "всяке буває". Електронна комерція — справа непроста, інколи трапляються непередбачувані обставини.

Інші вагові категорії у "Дрібний пакет Prime" включають: 100-250 г (від 285 грн), 250-500 г (від 552 грн), 750-1 000 г (від 776 грн), 1-2 кг (від 1 100 грн).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть витратити кошти за програмою "Національний кешбек" у відділеннях Укрпошти. Доступна купівля різних товарів вітчизняного виробництва, зокрема побутової хімії та господарських виробів. Раніше дозволялося лише оплатити комунальні послуги чи поповнити мобільний рахунок.

Також ми писали, що категорії осіб, які можуть отримати "Зимову тисячу" у відділеннях Укрпошти, розширили. Тепер кошти доступні громадянам у віці 60+ років, які не мають Дії та не отримують пенсії/соцвиплати через Укрпошту. Ще у списку — повнолітні недієздатні українці та особи з інвалідністю 1-2 груп.