Украинцы могут получить грант в 6 500 евро на собственное дело — как подать заявку

Украинцы могут получить грант в 6 500 евро — как подать заявку
Ветераны или их близкие родственники, которые имеют собственный бизнес в трех областях Украины, могут получить грант в 6 500 евро на развитие собственного дела. Предложение доступно также бизнесам, которые предоставили ветеранам рабочие места.
Об этом сообщила пресс-служба Международной организации по миграции (МОМ).
Специальная программа поддержки ветеранского бизнеса запускается при финансировании Европейского Союза European Union in Ukraine, МОМ в сотрудничестве с Минветеранов и Центра предпринимательства и инноваций Startup Ukraine.
Кто может претендовать на грант
Предложение доступно для:
- ветеранов или их близких родственников, которые имеют собственный бизнес, работающий не менее 6 месяцев;
- бизнесов, имеющих официально трудоустроенных ветеранов и действующих в указанных регионах.
Главное условие для кандидатов — бизнес должен работать в Киевской, Львовской или Винницкой областях.
Детали грантовой программы
Программа предусматривает участие только 100 участников и включает:
- офлайн-обучение — трехдневный бизнес-тренинг в Киеве, Львове или Виннице;
- менторскую поддержку — два месяца индивидуальной работы с опытными предпринимателями и бизнес-консультантами;
- грант в размере 6 500 евро — для 45 финалистов, которые защитят свои бизнес-планы;
- психологическую помощь — поддержку от специалистов для укрепления внутренней опоры и адаптации к гражданской жизни;
- продвижение ветеранского бизнеса — истории ветеранов будут освещены в онлайн-медиа в рамках национальной информационной кампании.
Заявки от желающих принять участие в программе и претендовать на грант в размере 6 500 евро будут принимать до 26 мая 2025 года.
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