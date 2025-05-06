Украинцы могут получить грант в 6 500 евро на собственное дело — как подать заявку

Евро в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Ветераны или их близкие родственники, которые имеют собственный бизнес в трех областях Украины, могут получить грант в 6 500 евро на развитие собственного дела. Предложение доступно также бизнесам, которые предоставили ветеранам рабочие места.

Об этом сообщила пресс-служба Международной организации по миграции (МОМ).

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Специальная программа поддержки ветеранского бизнеса запускается при финансировании Европейского Союза European Union in Ukraine, МОМ в сотрудничестве с Минветеранов и Центра предпринимательства и инноваций Startup Ukraine.

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Кто может претендовать на грант

Предложение доступно для:

ветеранов или их близких родственников, которые имеют собственный бизнес, работающий не менее 6 месяцев;

бизнесов, имеющих официально трудоустроенных ветеранов и действующих в указанных регионах.

Главное условие для кандидатов — бизнес должен работать в Киевской, Львовской или Винницкой областях.

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Детали грантовой программы

Программа предусматривает участие только 100 участников и включает:

офлайн-обучение — трехдневный бизнес-тренинг в Киеве, Львове или Виннице;

менторскую поддержку — два месяца индивидуальной работы с опытными предпринимателями и бизнес-консультантами;

грант в размере 6 500 евро — для 45 финалистов, которые защитят свои бизнес-планы;

психологическую помощь — поддержку от специалистов для укрепления внутренней опоры и адаптации к гражданской жизни;

продвижение ветеранского бизнеса — истории ветеранов будут освещены в онлайн-медиа в рамках национальной информационной кампании.

Заявки от желающих принять участие в программе и претендовать на грант в размере 6 500 евро будут принимать до 26 мая 2025 года.

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