Українці можуть отримати грант у 6 500 євро на власну справу — як подати заявку

Євро в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ветерани та ветеранки або їхні близькі родичі, які мають власний бізнес у трьох областях України, можуть отримати грант у 6 500 євро на розвиток власної справи. Пропозиція доступна також бізнесам, які надали ветеранам робочі місця.

Про це повідомила пресслужба Міжнародної організації з міграції (МОМ).

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Хто може претендувати на грант

Пропозиція доступна для:

ветеранів та ветеранок або їхніх близьких родичів, які мають власний бізнес, що працює щонайменше 6 місяців;

бізнесів, що мають офіційно працевлаштованих ветеранів і діють у зазначених регіонах.

Головна умова для кандидатів — бізнес має працювати у Київській, Львівській або Вінницькій областях.

Деталі грантової програми

Програма передбачає участь лише 100 учасників і включає:

офлайн-навчання — триденний бізнес-тренінг у Києві, Львові або Вінниці;

менторську підтримку — два місяці індивідуальної роботи з досвідченими підприємцями та бізнес-консультантами;

грант у розмірі 6 500 євро — для 45 фіналістів, які захистять свої бізнес-плани;

психологічну допомогу — підтримку від фахівців для зміцнення внутрішньої опори та адаптації до цивільного життя;

промоцію ветеранського бізнесу — історії ветеранів будуть висвітлені в онлайн-медіа у межах національної інформаційної кампанії.

Заявки від охочих взяти участь у програмі та претендувати на грант у розмірі 6 500 євро прийматимуть до 26 травня 2025 року.

Раніше ми писали, що Данська рада у справах біженців (DRC) оголосила реєстрацію на нову грантову програму з підтримки жінок. В її рамках нададуть фінансову допомогу у двох українських регіонах.

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