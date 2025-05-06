Українці можуть отримати грант у 6 500 євро на власну справу — як подати заявку

Українці можуть отримати грант у 6 500 євро — як подати заявку
Ветерани та ветеранки або їхні близькі родичі, які мають власний бізнес у трьох областях України, можуть отримати грант у 6 500 євро на розвиток власної справи. Пропозиція доступна також бізнесам, які надали ветеранам робочі місця.
Про це повідомила пресслужба Міжнародної організації з міграції (МОМ).
Спеціальна програма підтримки ветеранського бізнесу запускається за фінансування Європейського Союзу European Union in Ukraine, МОМ у співпраці з Мінветеранів й Центра підприємництва та інновацій Startup Ukraine.
Хто може претендувати на грант
Пропозиція доступна для:
- ветеранів та ветеранок або їхніх близьких родичів, які мають власний бізнес, що працює щонайменше 6 місяців;
- бізнесів, що мають офіційно працевлаштованих ветеранів і діють у зазначених регіонах.
Головна умова для кандидатів — бізнес має працювати у Київській, Львівській або Вінницькій областях.
Деталі грантової програми
Програма передбачає участь лише 100 учасників і включає:
- офлайн-навчання — триденний бізнес-тренінг у Києві, Львові або Вінниці;
- менторську підтримку — два місяці індивідуальної роботи з досвідченими підприємцями та бізнес-консультантами;
- грант у розмірі 6 500 євро — для 45 фіналістів, які захистять свої бізнес-плани;
- психологічну допомогу — підтримку від фахівців для зміцнення внутрішньої опори та адаптації до цивільного життя;
- промоцію ветеранського бізнесу — історії ветеранів будуть висвітлені в онлайн-медіа у межах національної інформаційної кампанії.
Заявки від охочих взяти участь у програмі та претендувати на грант у розмірі 6 500 євро прийматимуть до 26 травня 2025 року.
Раніше ми писали, що Данська рада у справах біженців (DRC) оголосила реєстрацію на нову грантову програму з підтримки жінок. В її рамках нададуть фінансову допомогу у двох українських регіонах.
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