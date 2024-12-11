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Украинская авиакомпания заработает во время войны — что известно

11 декабря 2024 19:32
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Авиакомпания SkyUp возобновляет полеты - какие рейсы доступны украинцам
Самолет SkyUp. Фото: SkyUp/Facebook
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Украинская авиакомпания SkyUp собирается возобновить полеты гражданской авиации, которые были приостановлены в связи с полномасштабным вторжением российских войск в 2022 году. В компании сообщили, что самолеты будут летать из столицы Молдовы Кишинева.

Информация об этом появилась на сайте авиаперевозчика.

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Самолеты SkyUp будут осуществлять регулярные рейсы по Европе с апреля 2025 года. Так, пассажиры смогут посетить такие страны, как:

  • Испания;
  • Португалия;
  • Франция;
  • Греция;
  • Кипр.

В пресс-службе объяснили, что, несмотря на полномасштабную войну с Россией, которая продолжается уже более двух лет, у украинцев остается потребность путешествовать за границу, чтобы время от времени посещать родных. Между тем, в небе над Украиной гражданским самолетам все еще запрещено летать.

"Учитывая эти потребности и запросы, мы выбрали аэропорт Кишинева как один из ближайших международных хабов к украинской границе, что делает его логистически удобным и надежным решением для организации международных маршрутов", — рассказали в компании.

Сколько стоят билеты на рейсы SkyUp

Выбрать маршрут и забронировать билеты уже можно на сайте авиакомпании, однако учитывайте, что первые рейсы должны состояться весной 2025 года.

Например, сейчас можно забронировать билет из Кишинева в Лиссабон в Португалии на 18 апреля. Билет для одного взрослого человека стоит от 148 евро (6486 грн) в одну сторону.

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Полететь в Испанию и посетить город Аликанте можно с 19 мая. Одному взрослому за билет нужно будет заплатить от 76 евро (3 331 грн) в одну сторону.

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Что еще стоит знать

Эксперт по авиации Валерий Романенко ранее говорил, что полная безопасность для пассажиров и персонала авиакомпаний — ключевое условие для того, чтобы в Украине снова летали гражданские самолеты. По его словам, компании могут страховать полеты, если гарантируют полную безопасность в воздушном пространстве. Если этого не произойдет, полеты не возобновятся. 

Кроме того, по мнению Романенко, украинская инфраструктура пока не готова обеспечить безопасность пассажиров во время взлета, посадки и пребывания в аэропортах.

Напомним, что в октябре в Офисе Президента Украины прокомментировали вероятность того, что аэропорт в Ужгороде заработает во время войны. Также мы писали, что авиасообщения в Украине планируют возобновить до конца следующего года, но при одном условии.

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