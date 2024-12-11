Авіакомпанія SkyUp відновлює польоти — які рейси доступні українцям

Літак SkyUp. Фото: SkyUp/Facebook

Українська авіакомпанія SkyUp збирається відновити польоти цивільної авіації, які були призупинені у зв’язку з повномасштабним вторгненням російських військ у 2022 році. В компанії повідомили, що літаки літатимуть зі столиці Молдови Кишинева.

Інформація про це з’явилася на сайті авіаперевізника.

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Літаки SkyUp здійснюватимуть регулярні рейси в межах Європи з квітня 2025 року. Так, пасажири зможуть відвідати такі країни, як:

Іспанія;

Португалія;

Франція;

Греція;

Кіпр.

У пресслужбі пояснили, що попри повномасштабну війну з Росією, яка триває вже понад два роки, в українців залишається потреба подорожувати за кордон, щоби час від часу відвідувати рідних. Тим часом в небі над Україною цивільним літакам усе ще заборонено літати.

"З огляду на ці потреби та запити, ми обрали аеропорт Кишинева як один з найближчих міжнародних хабів до українського кордону, що робить його логістично зручним і надійним рішенням для організації міжнародних маршрутів", — розповіли у компанії.

Скільки коштують квитки на рейси SkyUp

Обрати маршрут та забронювати квитки вже можна на сайті авіакомпанії, однак зважайте на те, що перші рейси мають відбутися навесні 2025 року.

Наприклад, наразі можна забронювати квиток з Кишинева до Лісабона в Португалії на 18 квітня. Квиток для однієї дорослої людини коштує від 148 євро (6 486 грн) в одну сторону.

Натомість полетіти в Іспанію та відвідати місто Аліканте можна з 19 травня. Одному дорослому за квиток потрібно буде заплатити від 76 євро (3 331 грн) в одну сторону.

Що ще варто знати

Експерт з авіації Валерій Романенко раніше казав, що повна безпека для пасажирів та персоналу авіакомпаній — ключова умова для того, аби в Україні знову літали цивільні літаки. За його словами, компанії можуть страхувати польоти, якщо їм гарантують повну безпеку у повітряному просторі. Якщо цього не станеться — відновлення польотів не відбудеться.

Крім того, на думку Романенка, українська інфраструктура наразі не готова гарантувати безпеку пасажирів під час зльоту, посадки та перебування в аеропортах.

Нагадаємо, що жовтні в Офісі Президента України прокоментували ймовірність того, що аеропорт в Ужгороді запрацює під час війни. Також ми писали, що авіасполучення в Україні планують відновити до кінця наступного року, але за однієї умови.