Украинцам будут бесплатно предоставлять дома в селе: кто сможет получить

Село во Львовской области, ключи от дома. Фото: Selo.berezyna/Facebook, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Виктория Илюхина Редактор экономических новостей

В Украине планируют запустить новый механизм обеспечения внутренне перемещенных лиц жильем в сельской местности. В рамках программы местные общины смогут выкупать частные дома и предоставлять их переселенцам для бесплатного проживания.

Об этом сообщил председатель Специальной комиссии по вопросам защиты ВПЛ Павел Фролов в Telegram, передают Новини.LIVE.

В 2026 году на реализацию проекта предусмотрена государственная субвенция, за счет которой планируется приобрести около 1 000 жилых домов. Переселенцы не будут платить арендную плату — на них возложат только оплату коммунальных услуг.

Фролов уточнил, что максимальная стоимость одного дома, который можно будет приобрести в рамках программы, составит 500 тыс. грн.

Как переселенцам получить жилье

Механизм участия в программе предусматривает несколько последовательных этапов:

Внутренне перемещенное лицо совместно с представителями местных властей, благотворительных или общественных организаций подбирает дом, соответствующий требованиям программы.

После получения предварительного согласия владельца жилья переселенцу необходимо в течение трех дней подать заявление в орган местного самоуправления или через портал Пенсионного фонда Украины, заверив его квалифицированной электронной подписью.

Специальная комиссия осматривает дом и принимает решение о возможности его приобретения за счет бюджетных средств.

После оформления договора ВПЛ должна не позднее чем через 30 дней зарегистрировать место жительства по новому адресу.

На каких условиях будут предоставляться дома

Жилье будет передаваться переселенцам в безвозмездное пользование сроком на три года. По взаимному согласию сторон этот срок можно будет продлить.

В то же время программа предусматривает и определенные обязательства для получателей помощи.

В частности, в течение трех месяцев после переезда хотя бы один трудоспособный член семьи должен официально устроиться на работу или зарегистрироваться в центре занятости в качестве безработного.

Кто будет иметь преимущество

Первоочередное право на получение жилья будут иметь наиболее уязвимые категории переселенцев. Среди них:

многодетные семьи;

люди с инвалидностью;

пожилые люди.

Правительство рассчитывает, что новая программа не только поможет переселенцам решить жилищный вопрос, но и будет способствовать их адаптации и интеграции в общинах, принимающих ВПЛ.

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