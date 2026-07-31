У украинцев может возникнуть долг перед ПФУ: кого заставят возвращать деньги в 2026 году

Кто будет возвращать "долг" ПФУ в 2026 году. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Некоторым украинским пенсионерам могут поступить требования от Пенсионного фонда Украины (ПФУ) о возврате части полученных средств. Обычно это происходит из-за так называемой "переплаты пенсии", когда человек получил больше денег, чем положено.

О том, кого из пенсионеров могут заставить возвращать "долг" государству в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области.

По каким причинам возникает переплата пенсии

По правилам, о изменениях, которые могут повлиять на размер выплат, пенсионер должен уведомить Пенсионный фонд в течение 10 дней. Если этого не сделать, пенсию могут продолжить начислять по старым условиям.

Впоследствии, когда ПФУ получит обновленную информацию от работодателя или из государственных реестров, может выясниться, что человек получал выплаты, которые ему уже не полагались.

Такая ситуация может возникнуть по разным причинам, но чаще всего проблема связана с изменением статуса пенсионера — например, если человек устроился на работу или, наоборот, уволился и не сообщил об этом вовремя. В результате может возникнуть задолженность перед Пенсионным фондом, которая иногда составляет несколько тысяч гривен.

О каких изменениях необходимо сообщать в ПФУ

Пенсионеры должны информировать Пенсионный фонд не только о трудоустройстве или увольнении. Также необходимо сообщать о:

смене места жительства;

смену фамилии, имени или отчества;

смену банковского счета или реквизитов для получения пенсии.

Такие данные могут повлиять на выплату пенсии, а также на право человека получать определенные надбавки или льготы.

Что будет, если не вернуть деньги

Если пенсионер не соглашается добровольно вернуть средства, которые Пенсионный фонд считает переплатой, учреждение может обратиться в суд.

Если суд примет решение в пользу ПФУ, сумму могут взыскать путем удержания из пенсии или через исполнительную службу. Помимо самого долга, могут добавиться судебные издержки и исполнительный сбор.

Почему не стоит спешить с возвратом средств

Специалисты советуют не выплачивать указанную в уведомлении сумму сразу, а сначала проверить все обстоятельства:

выяснить причину возникновения задолженности;

попросить ПФУ предоставить подробный расчет переплаты;

проверить, действительно ли имеются законные основания требовать возврата денег.

Если пенсионер своевременно сообщал обо всех изменениях или же ошибка произошла по вине самого Пенсионного фонда, такое требование можно обжаловать. Каждая ситуация с переплатой пенсии требует отдельной проверки, поэтому перед любыми действиями важно разобраться в причинах начисления задолженности.

Ранее Новини.LIVE писали, что пенсионеры в Украине могут бесплатно пользоваться некоторыми видами транспорта. Однако такая возможность есть не во всех случаях. Чаще всего недоразумения возникают из-за разницы между муниципальными автобусами или троллейбусами, частными маршрутками и междугородними рейсами.

Также Новини.LIVE сообщали, что Пенсионный фонд ежемесячно производит выплаты украинцам по установленному графику. Однако некоторые люди могут получить деньги раньше других. Поэтому важно знать, кому первым перечислят пенсию и в какие даты ожидать выплаты в августе.