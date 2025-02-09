Тарифы на воду в 2025 — почему некоторым украинцам пришли в 4 раза большие суммы

Человек держит деньги возле крана с водой. Фото: УНИАН

Вопрос тарифов на коммунальные услуги волнует миллионы украинцев. Хотя официально власти не сообщали о повышении цен на водоснабжение и водоотвод, некоторые потребители получили платежки со значительно большими суммами.

О том, почему некоторым украинцам насчитали лишнего в платежках за водоснабжение и водоотведение, объяснила пресс-служба Киевводоканала.

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В социальных сетях и Telegram-каналах появилась информация о якобы повышении тарифов на водоснабжение и водоотвод от Киевводоканала в четыре раза. Однако эта информация не соответствует действительности.

"Тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для населения применяются на уровне тарифов, которые применялись по состоянию на 24 февраля 2022 года", — уверяют в предприятии.

Неверные начисления стали следствием технической ошибки в обработке данных платежными системами. В биллинговой системе Киевводоканала начисления указаны правильно. Потребителям также порекомендовали воздержаться от осуществления платежей до решения этой проблемы.

Ранее мы писали, что тарифы на коммунальные услуги в Украине являются экономически необоснованными, но в 2025 году цены не изменятся. Обновление тарифов, вероятно, произойдет в следующем году.

Также мы писали, что в прошлом году стоимость электроэнергии в Украине значительно выросла, но для некоторых категорий граждан были введены льготные условия оплаты. С 1 января 2025 года правительство Украины расширило круг лиц, которые могут пользоваться скидками на электроэнергию.