Тарифи на воду у 2025 — чому деяким українцям прийшли у 4 рази більші суми

Людина тримає гроші біля крана з водою. Фото: УНІАН

Питання тарифів на комунальні послуги хвилює мільйони українців. Хоча офіційно влада не повідомляла про підвищення цін на водопостачання та водовідведення, деякі споживачі отримали платіжки зі значно більшими сумами.

Про те, чому деяким українцям нарахували зайвого в платіжках за водопостачання та водовідведення, пояснила пресслужба Київводоканалу.

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У соціальних мережах та Telegram-каналах з'явилась інформація про нібито підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення від Київводоканалу у чотири рази. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

"Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для населення застосовуються на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року", — запевняють у підприємстві.

Невірні нарахування стали наслідком технічної помилки в обробці даних платіжними системами. У білінговій системі Київводоканалу нарахування вказані правильно. Споживачам також порекомендували утриматись від здійснення платежів до розв'язання цієї проблеми.

Раніше ми писали, що тарифи на комунальні послуги в Україні є економічно необґрунтованими, але у 2025 році ціни не зміняться. Оновлення тарифів, ймовірно, відбудеться наступного року.

Також ми писали, що минулого року вартість електроенергії в Україні значно зросла, але для деяких категорій громадян були введені пільгові умови оплати. З 1 січня 2025 року уряд України розширив коло осіб, які можуть користуватися знижками на електроенергію.