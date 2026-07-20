Цены на продукты в Украине заметно изменились: что больше всего подорожало и подешевело за год

Продукты на рынке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Согласно исследованиям финансовых аналитиков, жители Украины тратят почти 80 % своего дохода именно на питание. Поэтому цены на продукты — это то, за чем население следит больше всего, пытаясь найти баланс между уровнем инфляции и возможностями своего бюджета.

Новини.LIVE подсчитали, как изменились цены на основные продукты в Украине за год.

Какие продукты подорожали за год

Как свидетельствуют данные сервиса "Минфин", по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше всего среди продуктов из потребительской корзины подорожала гречка. Ее средняя стоимость выросла более чем вдвое — на 120,49%, с 34,11 грн до 75,21 грн за килограмм.

Также существенно подорожали помидоры — почти на 46,8%, а пшеничная мука — почти на 22%. Рост цен также зафиксирован на огурцы (+14,16%), сливочное масло (+4,67%) и молоко (+2,65%). В то же время стоимость хлеба практически не изменилась, увеличившись лишь на 0,26%.

Какие продукты подорожали в Украине за год. Графика: Новини.LIVE

На какие продукты цены упали

Зато ряд овощей за год существенно подешевел. Больше всего упала цена на свеклу — на 75,82%. Также значительно подешевели белокочанная капуста (-56,29%), репчатый лук (-50,93%), украинские яблоки (-39,88%), морковь (-26,22%) и картофель (-17,2%). Среди других продуктов снизились цены на сахар (-12,37%), курицу (-5,55%), бананы (-2,28%), яйца (-1,24%) и свинину (-0,88%), тогда как стоимость чеснока практически не изменилась.

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Какие продукты подешевели в Украине за год. Графика: Новини.LIVE

Что будет с ценами на продукты в дальнейшем

Эксперты предупреждают, что климатическое явление Эль-Ниньо может существенно повлиять на мировой продовольственный рынок и спровоцировать новую волну подорожания продуктов питания, пишет The Guardian. По прогнозу аналитиков Goldman Sachs, из-за неблагоприятных климатических условий мировые цены на продовольствие могут вырасти в среднем на 15,8%.

Специалисты отмечают, что последствия почувствуют на себе не только производители отдельных видов сырья или экзотических продуктов. Подорожание сельскохозяйственной продукции постепенно скажется на всей цепочке поставок — от фермерских хозяйств и перерабатывающих предприятий до производителей готовой продукции и розничной торговли.

В частности, рост цен на зерновые культуры неизбежно сказывается на стоимости муки и хлебобулочных изделий. Кроме того, более дорогое зерно означает более высокие затраты на корма для животных, что в конечном итоге может привести к росту цен на мясо, молоко и яйца.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как изменились цены на куриные яйца в супермаркетах. В июле индекс потребительских цен составил 92,54% по сравнению с июнем, то есть продукт подешевел на 7,46%. Однако уже осенью ожидается восходящий тренд.

Также Новини.LIVE писали о том, что происходит с ценами на популярные овощи. Поход на рынок на этой неделе может приятно удивить украинцев. На большинство товаров цены заметно снизились.