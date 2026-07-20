Ціни на продукти в Україні помітно змінилися: що найбільше подорожчало та подешевшало за рік

Продукти на ринку. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Згідно з дослідженнями фінансових аналітиків, жителі України витрачають майже 80% свого доходу саме на харчування. Тож ціни на продукти — те, за чим найбільше слідкує населення, намагаючись балансувати між рівнем інфляції й можливостями свого бюджету.

Новини.LIVE підрахували, як змінилися ціни на основні продукти в Україні за рік.

Які продукти подорожчали за рік

Як свідчать дані сервісу "Мінфін", порівняно з аналогічним періодом минулого року найбільше серед продуктів зі споживчого кошика подорожчала гречка. Її середня вартість зросла більш ніж удвічі — на 120,49%, із 34,11 грн до 75,21 грн за кілограм.

Також суттєво додали в ціні помідори, які подорожчали майже на 46,8%, а пшеничне борошно — майже на 22%. Зростання цін також зафіксовано на огірки (+14,16%), вершкове масло (+4,67%) та молоко (+2,65%). Водночас вартість хліба практично не змінилася, збільшившись лише на 0,26%.

Які продукти подорожчали в Україні за рік. Графіка: Новини.LIVE

На які продукти ціни впали

Натомість низка овочів за рік істотно подешевшала. Найбільше впала ціна на буряк — на 75,82%. Також значно дешевшими стали білокачанна капуста (-56,29%), ріпчаста цибуля (-50,93%), українські яблука (-39,88%), морква (-26,22%) та картопля (-17,2%). Серед інших продуктів знизилися ціни на цукор (-12,37%), курятину (-5,55%), банани (-2,28%), яйця (-1,24%) та свинину (-0,88%), тоді як вартість часнику майже не змінилася.

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Які продукти подешевшали в Україні за рік. Графіка: Новини.LIVE

Що буде з цінами на продукти надалі

Експерти попереджають, що погодне явище Ель-Ніньйо може суттєво вплинути на світовий продовольчий ринок і спровокувати нову хвилю подорожчання харчових продуктів, пише The Guardian. За прогнозом аналітиків Goldman Sachs, через несприятливі кліматичні умови глобальні ціни на продовольство можуть зрости в середньому на 15,8%.

Фахівці зазначають, що наслідки відчують не лише виробники окремих видів сировини чи екзотичних продуктів. Подорожчання сільськогосподарської продукції поступово позначатиметься на всьому ланцюгу постачання — від фермерських господарств і переробних підприємств до виробників готових продуктів та роздрібної торгівлі.

Зокрема, підвищення цін на зернові культури неминуче відображається на вартості борошна та хлібобулочних виробів. Крім того, дорожче зерно означає вищі витрати на корми для тварин, що зрештою може призвести до зростання цін на м'ясо, молоко та яйця.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як змінилися ціни на курячі яйця в супермаркетах. У липні індекс споживчих цін склав 92,54% порівняно з червнем, тобто продукт подешевшав на 7,46%. Однак вже восени очікується висхідний тренд.

Також Новини.LIVE писали, що відбувається з цінами на популярні овочі. Похід на ринок цього тижня може приємно здивувати українців. На більшість позицій ціни помітно впали.