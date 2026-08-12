Целенаправленные атаки РФ: как Эпицентр защищает персонал и клиентов

Поврежденный ТЦ "Эпицентр", спасатель сидит на земле. Фото: УНИАН.

Матвей Кулак редактор экономических новостей

Сеть торговых центров "Эпицентр" столкнулась с систематическими и целенаправленными обстрелами своих магазинов со стороны российских оккупантов. Несмотря на постоянные атаки, компания запустила специальную программу поддержки, в рамках которой сохраняет рабочие места и предлагает переезд всем сотрудникам из разрушенных или поврежденных магазинов.

Об этом сообщает PR-директор группы компаний "Эпицентр" Юлия Чудновец в эфире День.LIVE.

Как осуществляется поддержка сотрудников

Из-за вражеских ударов компания уже не впервые вынуждена решать вопросы безопасности и трудоустройства сотрудников в горячих точках. Все сотрудники, работавшие в торговых центрах в Сумах и Кривом Роге, уже получили предложения о переходе на новые рабочие места. Аналогичный алгоритм действует и для коллектива в Запорожье.

Для защиты персонала сеть реализует программу перераспределения штата:

предложение о переезде. Сотрудникам предлагают переехать вместе с семьями в более безопасные регионы — в Киев или в западные области Украины;

сохранение должности. Каждому сотруднику гарантируют трудоустройство в других функционирующих торговых центрах сети;

социальная защита. В компании подчеркивают, что многие специалисты работают по 10–15 лет и являются частью внутренней корпоративной семьи.

Системные удары и ценности Эпицентра

В компании отмечают, что атаки на торговые объекты носят системный характер. Несмотря на это, во время последнего удара по торговому центру в Запорожье ни один сотрудник или посетитель не пострадал.

Сохранить жизни людей удалось благодаря четкому соблюдению внутренних протоколов безопасности и мгновенной реакции на воздушные тревоги. В компании подчеркивают, что защита покупателей и персонала остается высшим приоритетом в нынешних условиях работы.

"У нас люди работают по 10–15 лет. Это не просто наши сотрудники. Это часть нашей семьи", — подытожила Чудновец.

Кроме того, Новини.LIVE рассказывали о нехватке продуктов в супермаркетах. В результате российских атак многие полки в сетях популярных супермаркетов опустели. Об этом писали пользователи социальной сети Threads.

Также Новини.LIVE сообщали, как можно получить финансовые компенсации из-за российских обстрелов. Поддержка доступна в рамках программы "єОселя". Программа доступна для граждан, чье жилье получило повреждения или полное уничтожение в результате атаки армии РФ.