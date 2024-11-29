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Тысяча от президента — что нужно знать о новой выплате

29 ноября 2024 06:32
Антон Дранник - редактор
Антон Дранник
редактор
Тысяча от президента — что нужно знать о новой выплате
Банкнота номиналом тысяча гривень Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine
Антон Дранник - редактор
Антон Дранник
редактор

В Украине с 1 декабря должна заработать новая программа поддержки украинцев, в рамках которой каждому гражданину выплатят по 1 тысяче гривень. Что не так с инициативой и почему, получив деньги один раз, вы рискуете потерять контроль над своими персональными данными на десятилетия. Новини.LIVE исследовали скрытые риски и возможные подводные камни этой программы.

Что известно о программе

О введении новой программы для украинцев в конце октября заявил президент Владимир Зеленский. "Я поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу, которая будет ощутима для каждой семьи в Украине. Поддержка для всех наших людей — взрослые, дети, каждая семья в Украине", — сказал Зеленский, подчеркнув, что одна тысяча грн будет назначаться всем украинцам, независимо от возраста и социального статуса. 

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Единственная категория украинцев, которым выплата не положена, — это украинцы, проживающие за рубежом. В том числе со статусом беженца, поскольку перевод средств будет происходить после верификации местопребывания гражданина.

Чтобы получить выплату, нужно будет подать заявку на участие в программе через "Дію" и активировать карточку Национального кешбека в одном из банков партнеров.  

На что можно будет потратить тысячу "Зеленского"

Деньги, которые обещают раздать населению, можно будет потратить в течение следующего года на оплату украинских товаров и услуг или перечислить на армию.

"Это дополнительно поддержит украинский микро- и средний бизнес. Эти деньги маркированы, есть определенный круг, куда их можно направить", — заявил первый заместитель министра экономики Алексей Соболев.

К слову, раздача денежных средств населению действительно не является новой идеей и уже применялась в различных странах для стимулирования экономики. Механизм прямых выплат гражданам называется фискальным стимулированием и используется для увеличения потребительского спроса, особенно в периоды экономических кризисов или рецессий.

Примеры таких инициатив можно найти в разных странах. Например, в США неоднократно выдавали "стимулирующие чеки" во время экономических трудностей, таких как кризис 2008 года и пандемия COVID-19 в 2020 году. Япония и Южная Корея также внедряли подобные меры, предоставляя разовые выплаты, чтобы поддержать потребление и экономическую активность.

На что можно потратить:

  • оплату коммунальных услуг
  • покупку лекарств
  • донат на ВСУ*
  • покупку билетов "Укрзализныци"
  • посещение заведений культуры, театров и т. п.
  • покупку товаров украинского производства, в том числе книг
  • оплату мобильной связи

Посмотреть перечень торговых точек, где можно будет использовать выплату можно на официальной странице программы "Национальный кэшбек"

Кто еще раздавал деньги украинцам 

Инициатива с раздачей денег не нова и для Украины, где разные президенты инициировали разовые выплаты населению. Правда, носили они скорее популистический характер. А именно:

"Юлина тысяча": В 2008 году премьер-министр Юлия Тимошенко объявила о выплате 1000 гривен в качестве компенсации утраченных сбережений в Сбербанке СССР. 

"Витина тысяча": В 2012 году президент Виктор Янукович инициировал аналогичную выплату в 1000 гривен бывшим вкладчикам Сбербанка СССР. 

"Петина тысяча": В 2019 году президент Петр Порошенко поручил выплатить пенсионерам с минимальной пенсией дополнительные 2 410 гривен, что эквивалентно двум выплатам по 1205 гривен в марте и апреле. 

"Вовина тысяча": В 2021 году президент Владимир Зеленский объявил о выплате 1000 гривен гражданам, прошедшим полный курс вакцинации от COVID-19. 

При этом количество товаров и услуг, которые можно приобрести на тысячу гривен, неуклонно уменьшается после правления каждой власти. Более подробно см. инфографику.
 

Тысяча за ваши данные — что не так с инициативой Зеленского - фото 1


Что не так с инициативой? 

Украинское общество восприняло инициативу весьма неоднозначно. Главный вопрос — рациональность таких трат во время колоссального бюджетного дефицита и сразу после повышения налогов для населения под предлогом нехватки денег на армию. 

По планам на программу хотят выделить порядка 30 млрд грн. В Минэкономики уверяют, что выплата 1000 грн не потребует дополнительных расходов госбюджета, поскольку эти деньги "возьмут" из неиспользованных в 2024 году средств по бюджетным программам. Среди них программа развития Индустриальных парков, "Инвест-няня", программа разминирования территорий и прочие. 

"Одной рукой зеберут на 3,5% больше с каждой зарплаты, а другой в то же время раздают подачку 1000 грн, спасая свой падающий рейтинг", — так прокомментировал ситуацию заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВР Ярослав Железняк. 

 

В свою очередь, как говорит народный депутат от партии Слуга Народа Леся Забуранная, связывать повышение налогов и данную инициативу — неправильно. "Сегодня в связи с войной у нас существует два крупных блока расходов. Военные и гражданские. Все военные расходы, которые направлены на армию и оборону, могут быть покрыты только за счет внутренних средств. А все гражданские расходы мы покрываем за счет иностранной помощи. Соответственно, когда мы увеличивали налоги, увеличивали военный сбор и вводили его для ФОПов, в первую очередь мы хотели покрыть дефицит в секторе обороны и армии. А вот с гражданских расходов, из той суммы, которая направлена только на гражданские выплаты, и панируется тратить на эти цели", — рассказала Забуранная в эфире одного из украинских телеканалов. 

Еще один дискуссионный вопрос — это безадресность такой помощи. Другими словам, на эту тысячу могут рассчитывать, как пенсионеры с минимальным доходом, так и олигархи. Ответ оказался прост. 

По словам Забуранной, так как данная инициатива возникла спонтанно, властям просто не хватило времени верифицировать нуждающиеся категории. "Эта идея возникла в момент подготовки к зиме. И главная мотивация была — поддержать украинцев перед сложным отопительным сезоном. Чтобы верифицировать категории людей и вычленить наиболее нуждающихся, на это нужно было бы какое-то время. И это нужно было планировать, наверное, заранее", — отметила Забуранная.  

Наконец, для того чтобы получить обещанную тысячу, нужно подать заявку на участие в программе. Это можно сделать через "Дію" в течение декабря, января и февраля, а также активировать карту "Национальный кэшбек". 
 


Но дело в том, что многие пенсионеры, которые действительно, нуждаются в поддержке, попросту не имеют современных смартфонов, чтобы пройти верификацию в приложении. Поэтому, как сообщили в Минэкономики, ведомство в срочном порядке разрабатывает механизм получения тысячи через отделения Укрпочты. Будут ли это "живые" деньги или пенсионерам раздадут банковские карты, пока неизвестно. 

Конец банковской тайне?

Еще один нюанс, на который обращают внимание юристы, — это договор с банком, который необходимо заключить, чтобы получить карту, на которую будет осуществляться выплата.

Как уверяют юристы, он содержит много подводных камней, связанных с предоставлением доступа третьим лицам к персональным данным и банковской тайне получателей тысячи. 

"Чтобы получить эту тысячу, вам нужно будет подписать ряд условий. Во-первых, что банк имеет право анализировать тратты. Причем не только по одной карте, а по всем счетам. Во-вторых, вы даете право передавать эту информацию куда угодно. И наиболее интересный пункт — это то, что банк имеет право на протяжении действия договора менять его существенные условия путем простого уведомления клиента. А срок договора — 20 лет. Теперь вы понимаете, для чего это сделано? Я бы на месте банков и по 5 тысяч грн выдал, чтобы получить такие условия сотрудничества со своими клиентами. Поэтому будьте внимательными, если решите получить эту тысячу", — говорит адвокат Ростислав Кравец.
 

В частности, как говорится в заявлении, которое предлагает подписать ПриватБанк, "подписанием заявления клиент предоставляет Банку разрешение на осуществление аналитики по платежным операциям по текущим счетам Клиента с эмиссией Платежной карты, которые открыты в Банке, и номера которых по стандарту IBAN указаны в системе Приват24, а также по текущим счетам с эмиссией Платежной карты, которые могут быть открыты в будущем".

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Условия получения карты "Национальный кешбэк" в ПриватБанке. Скриншот договора

Отдельный пункт касается также банковской тайны. "Подписанием этого Заявления Клиент предоставляет разрешение Банку на раскрытие информации, составляющей банковскую тайну, относительно платежных операций по всем действующим текущим счетам с эмиссией Платежной карты и, в частности, по текущим счетам с эмиссией Платежной карты, которые могут быть открыты Клиентом в будущем, третьим лицам, которые определены в Постановлении КМУ в пределах и в объеме, необходимом для выполнения Постановления КМУ и условий настоящего Договора", — говорится в документе.

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Условия открытия карты "Национальный кешбэк" в Приват Банке. Скриншот договора


"В договоре действительно очень много подводных камней. В связи с которыми, банки получают беспрецедентные до настоящего времени полномочия. Есть Закон о защите персональных данных, есть Законы, регулирующие банковскую деятельность, и есть банковская тайна. Так вот, одна подпись — и ваши персональные данные передаются третьим лицам. Как и банковская тайна перестает быть тайной", — говорит адвокат Николай Гольбин. 

Впрочем, для тех, кто чересчур переживает, что государство и банки будут иметь доступ к данным, есть выход. Как вариант, можно открыть новый счет в банке, где до этого у вас счетов не было. Там же оформить карту Национального кешбека. И использовать только эти счета для получения выплаты и дальнейшего участия в программе. 

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