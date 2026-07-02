Техника Apple подорожала: как изменились цены и к чему готовиться украинцам

Цены на технику Apple. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Возможный рост цен на технику Apple может негативно отразиться на финансах украинцев. Компания готовится к пересмотру цен на компьютеры Mac, планшеты iPad и некоторые другие флагманские гаджеты. Однако изменения не коснутся смартфонов, по крайней мере в ближайшее время.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание "РБК-Украина".

Какая техника Apple подорожала

Из-за кризиса с микросхемами памяти, необходимыми для производства любого смарт-устройства, компания больше не в состоянии удерживать ценовую политику на стабильном уровне. Согласно новой сетке стоимости, флагманские гаджеты Apple подорожали на 50-300 долларов, а именно:

MacBook Neo — 699 долларов вместо 599 долларов;

MacBook Air — 1 299 долларов вместо 1 099 долларов;

MacBook Pro — 1 999 долларов вместо 1 699 долларов;

iPad Pro — 1 199 долларов вместо 999 долларов;

iPad Air — 749 долларов вместо 599 долларов;

Vision Pro — 3 699 долларов вместо 3 499 долларов;

HomePod — 349 долларов вместо 299 долларов.

На модели iPhone цены пока не выросли, однако если ситуация не стабилизируется, смартфоны тоже ждет подорожание. Производитель предупредил партнеров, что для новой линейки гаджетов, которую традиционно представляют осенью 2026 года, готовится пересмотр стоимости.

Когда вырастут цены в Украине

Обновленные прайсы еще не дошли до украинского рынка, но это лишь вопрос времени. По словам генерального директора компании "АСБИС-Украина" (авторизованный дистрибьютор Apple) Ивана Павлика, мгновенных ценовых изменений в магазинах ждать не стоит, но и оттягивать неизбежное никто не будет.

"Пересмотр цен носит глобальный характер, поэтому он постепенно отразится на украинском рынке. Между анонсированным компанией Apple пересмотром цен и обновлением прайсов в Украине пройдет определенное, не очень длительное время", — отметил специалист.

Он добавил, что точный процент подорожания конкретных моделей сложно определить, поскольку дистрибьюторам нужно время для оценки стоимости техники с учетом факторов локального ценообразования. В то же время пользователи могут ориентироваться на сетку цен в США, дабы понять масштаб.

В "АСБИС-Украина" добавили, что после подорожания устройств важной задачей будет сохранение доступности товаров для украинцев. Чтобы снизить финансовое давление на покупателей, компания рассматривает возможность увеличения максимального срока рассрочки или оплаты частями.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что мировой рынок морепродуктов готовится к потенциальному коллапсу. Из-за дефицита анчоусов и роста стоимости кормов выращивать рыбу станет дорого. В результате могут измениться ценники в супермаркетах на любимый продукт.

Также Новини.LIVE сообщали, что абонентов Vodafone предупредили о перебоях в предоставлении услуг. В четверг, 2 июля, возможны проблемы с доступом к некоторым сервисам мобильного оператора. Однако инженеры продолжают работать над восстановлением функционала.