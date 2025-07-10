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Главная Экономика Тариф на электроэнергию для населения — что будет с ценами в 2025

Тариф на электроэнергию для населения — что будет с ценами в 2025

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 14:10
Тарифы на электроэнергию — что будет с ценами для населения и ждать ли отключений света
Платежки и деньги. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Согласно обновленному Меморандуму, МФВ требует от Украины довести тарифы на электроэнергию до экономически обоснованных. Возникает вопрос, возможно ли подорожание коммунальных услуг уже в 2025 году. Плюс в летний период увеличивается вероятность отключения электричества из-за дефицита генерации.

Об этом рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире Ранок.LIVE.

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Могут ли поднять тарифы на электроэнергию

По состоянию на июль 2025 года бытовые потребители платят 4,32 грн за кВт*ч. Но Украина должна привести цены на электроэнергию в соответствие с европейскими. Некоторые эксперты предполагают, что совсем скоро тариф может подняться до 6 грн за кВт*час. Также подорожает газ. Но спикер опроверг это предположение.

"Украина не обеспечила маркет каплинг, то есть совместимость коммерческих условий отечественного рынка с европейским. Наша промышленность платит за электроэнергию больше, чем в странах ЕС. Во Франции за июнь средняя цена для коммерческого сегмента была около 40 евроцентов за кВт*ч, у нас — 1 евро за кВт*ч", — отметил Владимир Омельченко.

Но если сравнить энергетическую систему Украины с французской, то они очень похожи. Проблема в перекрестном субсидировании, когда фактически бизнес кредитует население. По мнению эксперта, следует изменить систему ПСО (поставщика специальных обязанностей), дабы на рынке появилось больше предложения от Энергоатома и Нафтогаза.

"Что касается поднятия цен для населения, я думаю, этого никто не будет делать. В следующем году возможны выборы, а пересмотр тарифов на коммунальные услуги — это смертельная вещь для политиков. Нет сейчас экономических оснований для повышения цен, хотя в перспективе они могут немного вырасти, чтобы сравняться с тарифами для бизнеса", — рассказал спикер.

Ждать ли отключений света летом 2025

В летний период традиционно увеличиваются потребности в поставках электроэнергии. Плюс россияне не отказались от энергетического террора и продолжают ежедневные атаки по жилой/критической инфраструктуре. В таких непростых условиях трудно удивиться возвращению отключений света.

Но Омельченко заверил, что дефицита генерации по состоянию на июль 2025 года нет. Специалистам удалось отремонтировать около 60% мощности — ориентировочно 6 гигаватт. Плюс построили новые децентрализованные объекты, в частности газопоршневые и газокомпрессорные агрегаты.

"На сегодня нет абсолютно никаких оснований для ограничения электрической энергии, несмотря на жару и обстрелы. У нас достаточно мощности, а в июне экспорт даже превысил импорт. Мы экспортировали больше, чем до массированных обстрелов в 2023 году. Поэтому энергетическая система работает стабильно", — заверил специалист.

Конечно, ситуация будет оставаться контролируемой без учета неблагоприятных погодных условий и новых массированных обстрелов объектов критической инфраструктуры.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, киевлянину насчитали долг за электроэнергию в более 13 тыс. грн после изменения тарифа. Он отказался платить и подал в суд. Причиной стал сбой в системе Yasno, но компания после вмешательства менеджера обновила показания счетчика.

Также мы писали, что в Украине планируют повышать тарифы на коммунальные услуги для бизнеса и населения. Речь идет об электроэнергии и газе. Согласно обновленному Меморандуму с МВФ, мы должны довести цены в энергетическом секторе до экономически обоснованных.

тарифы коммунальные услуги электроэнергия цены отключения света
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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