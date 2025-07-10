Тарифи на електроенергію — що буде з цінами для населення і чи чекати відключень світла

Тариф на електроенергію для населення — що буде з цінами у 2025
Згідно з оновленим Меморандумом, МФВ вимагає від України довести тарифи на електроенергію до економічно обґрунтованих. Постає питання, чи можливе дорожчання комунальних послуг вже у 2025 році. Плюс у літній період збільшується ймовірність відключення електрики через дефіцит генерації.
Про це розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі Ранок.LIVE.
Чи можуть підняти тарифи на електроенергію
Станом на липень 2025 року побутові споживачі платять 4,32 грн за кВт*год. Але Україна повинна привести ціни на електроенергію у відповідність до європейських. Деякі експерти припускають, що зовсім скоро тариф може піднятися до 6 грн за кВт*год. Так само подорожчає газ. Водночас спікер спростував це припущення.
"Україна не забезпечила маркет каплінг, тобто сумісність комерційних умов вітчизняного ринку з європейським. Наша промисловість сплачує за електроенергію більше, ніж у країнах ЄС. У Франції за червень середня ціна для комерційного сегменту була близько 40 євроцентів за кВт*год, у нас — 1 євро за кВт*год", — зауважив Володимир Омельченко.
Водночас, якщо порівняти енергетичну систему України з французькою, то вони дуже схожі. Проблема в перехресному субсидуванні, коли фактично бізнес кредитує населення. На думку експерта, слід змінити систему ПСО (постачальника спеціальних обов'язків), аби на ринку з’явилося більше пропозиції від Енергоатома і Нафтогазу.
"Що стосується підняття цін для населення, я думаю, цього ніхто не буде робити. В наступному році можливі вибори, а перегляд тарифів на комунальні послуги — це смертельна річ для політиків. Немає зараз економічних підстав для підвищення цін, хоча в перспективі вони можуть трохи вирости, аби зрівнятися з тарифами для бізнесу", — розповів спікер.
Чи чекати відключень світла влітку 2025
У літній період традиційно збільшуються потреби в постачанні електроенергії. Натомість росіяни не відмовилися від енергетичного терору і продовжують щоденні атаки по житловій/критичній інфраструктурі. В таких непростих умовах важко здивуватися поверненню відключень світла.
Але Омельченко запевнив, що дефіциту генерації станом на липень 2025 року немає. Фахівцям вдалося відремонтувати близько 60% потужності — орієнтовно 6 гігават. Плюс збудували нові децентралізовані об’єкти, зокрема газопоршневі та газокомпресорні агрегати.
"На сьогодні немає абсолютно ніяких підстав для обмеження електричної енергії попри спеку та обстріли. У нас достатньо потужності, а в червні експорт навіть перевищив імпорт. Ми експортували більше, ніж до масованих обстрілів у 2023 році. Тому енергетична система працює стабільно", — запевнив фахівець.
Звісно, ситуація залишатиметься контрольованою без урахування несприятливих погодних умов і нових масованих обстрілів об’єктів критичної інфраструктури.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, киянину нарахували борг за електроенергію в понад 13 тис. грн після зміни тарифу. Він відмовився платити і подав до суду. Причиною став збій у системі Yasno, але компанія після втручання менеджера оновила покази лічильника.
Також ми писали, що в Україні планують підвищувати тарифи на комунальні послуги для бізнесу та населення. Йдеться про електроенергію і газ. Згідно з оновленим Меморандумом із МВФ, ми маємо довести ціни в енергетичному секторі до економічно обґрунтованих.
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