Тарифи на електроенергію — що буде з цінами для населення і чи чекати відключень світла

Платіжки і гроші. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Згідно з оновленим Меморандумом, МФВ вимагає від України довести тарифи на електроенергію до економічно обґрунтованих. Постає питання, чи можливе дорожчання комунальних послуг вже у 2025 році. Плюс у літній період збільшується ймовірність відключення електрики через дефіцит генерації.

Про це розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Чи можуть підняти тарифи на електроенергію

Станом на липень 2025 року побутові споживачі платять 4,32 грн за кВт*год. Але Україна повинна привести ціни на електроенергію у відповідність до європейських. Деякі експерти припускають, що зовсім скоро тариф може піднятися до 6 грн за кВт*год. Так само подорожчає газ. Водночас спікер спростував це припущення.

"Україна не забезпечила маркет каплінг, тобто сумісність комерційних умов вітчизняного ринку з європейським. Наша промисловість сплачує за електроенергію більше, ніж у країнах ЄС. У Франції за червень середня ціна для комерційного сегменту була близько 40 євроцентів за кВт*год, у нас — 1 євро за кВт*год", — зауважив Володимир Омельченко.

Водночас, якщо порівняти енергетичну систему України з французькою, то вони дуже схожі. Проблема в перехресному субсидуванні, коли фактично бізнес кредитує населення. На думку експерта, слід змінити систему ПСО (постачальника спеціальних обов'язків), аби на ринку з’явилося більше пропозиції від Енергоатома і Нафтогазу.

"Що стосується підняття цін для населення, я думаю, цього ніхто не буде робити. В наступному році можливі вибори, а перегляд тарифів на комунальні послуги — це смертельна річ для політиків. Немає зараз економічних підстав для підвищення цін, хоча в перспективі вони можуть трохи вирости, аби зрівнятися з тарифами для бізнесу", — розповів спікер.

Чи чекати відключень світла влітку 2025

У літній період традиційно збільшуються потреби в постачанні електроенергії. Натомість росіяни не відмовилися від енергетичного терору і продовжують щоденні атаки по житловій/критичній інфраструктурі. В таких непростих умовах важко здивуватися поверненню відключень світла.

Але Омельченко запевнив, що дефіциту генерації станом на липень 2025 року немає. Фахівцям вдалося відремонтувати близько 60% потужності — орієнтовно 6 гігават. Плюс збудували нові децентралізовані об’єкти, зокрема газопоршневі та газокомпресорні агрегати.

"На сьогодні немає абсолютно ніяких підстав для обмеження електричної енергії попри спеку та обстріли. У нас достатньо потужності, а в червні експорт навіть перевищив імпорт. Ми експортували більше, ніж до масованих обстрілів у 2023 році. Тому енергетична система працює стабільно", — запевнив фахівець.

Звісно, ситуація залишатиметься контрольованою без урахування несприятливих погодних умов і нових масованих обстрілів об’єктів критичної інфраструктури.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, киянину нарахували борг за електроенергію в понад 13 тис. грн після зміни тарифу. Він відмовився платити і подав до суду. Причиною став збій у системі Yasno, але компанія після втручання менеджера оновила покази лічильника.

Також ми писали, що в Україні планують підвищувати тарифи на комунальні послуги для бізнесу та населення. Йдеться про електроенергію і газ. Згідно з оновленим Меморандумом із МВФ, ми маємо довести ціни в енергетичному секторі до економічно обґрунтованих.